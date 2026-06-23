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23.06.2026, 10:32

«Слова не помогли, пришлось стрелять»: в Канске мужчина с бензопилой пошел в атаку на полицейских

Новости Мира 0 441

В городе Канске Красноярского края сотрудники полиции со стрельбой задержали нетрезвого мужчину, который пытался атаковать их с работающей бензопилой в руках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пьяный дебош у чужого забора

Инцидент произошел после того, как в дежурную часть обратилась испуганная местная жительница. Женщина сообщила, что на её частный участок пытается прорваться неизвестный агрессивный мужчина. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы.

Атака с «инструментом» и предупредительный огонь

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, ситуация обострилась. Из темноты к ним вышел сильно пьяный мужчина. В руках у него находилась включенная и работающая на полных оборотах бензопила. Нарушитель начал выкрикивать угрозы и целенаправленно пошел на сближение со стражами порядка.

Попытки утихомирить дебошира словами и требования заглушить мотор не увенчались успехом — мужчина продолжал идти на таран. Чтобы предотвратить трагедию, один из сотрудников полиции достал табельное оружие и произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Финал истории и грозящий срок

Звуки выстрелов отрезвили нападавшего лишь частично, однако оперативникам удалось скрутить «человека-бензопилу» без применения оружия на поражение. Нарушителя оперативно обезвредили, заковали в наручники и доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства.

По предварительной информации, в результате этого безумного перформанса никто из гражданских лиц и сотрудников ведомства не пострадал.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь сибирскому «некроманту» грозит реальный тюремный срок — до пяти лет лишения свободы.

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