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23.06.2026, 11:09

Назван главный предмет в багажнике автомобиля этим летом

Новости Мира 0 453

Летний сезон — пик автомобильных путешествий и поездок на природу, но именно жара и дальние дистанции чаще всего преподносят водителям неприятные сюрпризы. Эксперты составили исчерпывающий чек-лист вещей, которые спасут вас от перегрева, поломок и непредвиденных расходов на трассе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Базовый комплект безопасности: не для инспектора, а для жизни

Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки — это три кита, о которых большинство автомобилистов вспоминают лишь накануне техосмотра или при виде патрульной машины. Летом такой подход может дорого обойтись.

Высокие температуры воздуха ускоряют порчу некоторых медикаментов, а давление в огнетушителе из-за жары может упасть. Перед затяжным выездом критически важно провести ревизию: проверить сроки годности лекарств и убедиться, что манометр огнетушителя находится в «зеленой зоне». В экстренной ситуации просроченный комплект окажется бесполезным балластом.

Главный дефицит в жару

Главный и самый незаменимый предмет в багажнике автомобиля летом, по мнению экспертов — это обычная питьевая вода (желательно в объеме от 5 литров).

Если в зимний период главным другом водителя считается снеговая лопата, то летом абсолютным приоритетом становится обычная питьевая вода. Пятилитровая канистра в багажнике — это не роскошь, а суровая необходимость.

В случае многочасового затора под палящим солнцем или внезапной поломки системы охлаждения посреди степной трассы запас пресной воды предотвратит опасное для жизни обезвоживание. Кроме того, она необходима для банальных технических и бытовых нужд: помыть руки после замены колеса, протереть лобовое стекло от налипших насекомых или долить в бачок омывателя. На загородных маршрутах, где плотность заправок минимальна, этот ресурс буквально на вес золота.

Борьба с проколами: тонкости современной комплектации

Повреждение колеса на раскаленном асфальте — классика летнего травматизма шин. Полагаться на одну лишь удачу глупо, поэтому в машине всегда должны быть:

  • Надежный компрессор;

  • Высокоточный манометр (летом давление в шинах сильно скачет из-за нагрева);

  • Домкрат и баллонный ключ.

Важный нюанс: многие современные автомобили прямо с завода лишены полноценного запасного колеса — производители заменяют его жидким ремкомплектом (герметиком). Перед отправкой в дальний путь обязательно изучите содержимое ниши багажника и убедитесь, что вы умеете пользоваться тем, что там лежит.

Ночные форс-мажоры: зачем в июне фонарь?

Кажется, что летом темнеет поздно и фонарик в машине — избыточная деталь. Однако статистика показывает, что самые неприятные поломки происходят именно в сумерках или ночью, когда видимость падает, а температура воздуха становится комфортнее для ремонта.

Обычный светодиодный фонарь (лучше налобный, чтобы освободить руки) в разы упростит осмотр подкапотного пространства или замену пробитого колеса на неосвещенной обочине загородного шоссе. К тому же, современные фонари оснащаются режимом мерцания, что послужит дополнительным сигналом безопасности для пролетающих мимо фур.

Секреты опытных дальнобойщиков: защищаем кузов и гаджеты

Помимо обязательного минимума, бывалые автомобилисты рекомендуют укомплектовать салон и багажник полезными мелочами, которые кардинально меняют уровень комфорта:

  1. Солнцезащитный экран (шторка) на лобовое стекло. Без нее оставленный на парковке автомобиль за пару часов превращается в раскаленную духовку, где пластик панелей начинает выделять вредные вещества, а к рулю невозможно прикоснуться.

  2. Провода для прикуривания и пауэрбанк. Из-за экстремальной жары аккумуляторы (как автомобильные, так и в смартфонах) разряжаются и деградируют ничуть не медленнее, чем в мороз.

  3. Буксировочный трос и плотные рабочие перчатки. Позволят сохранить руки чистыми при любых технических манипуляциях.

Если впереди сотни километров: расширенный список

Для масштабных автопутешествий по малонаселенным регионам стандартного набора мало. Эксперты советуют добавить в салон легкий и долго непортящийся перекус (орехи, сухофрукты, энергетические батончики), специальный светоотражающий жилет (без него находиться на трассе в темное время суток смертельно опасно) и металлическую канистру с проверенным топливом. Помните: в экстренной ситуации на отдаленных участках дорог помощь может идти несколько часов, и ваша автономность — это залог вашей безопасности.

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