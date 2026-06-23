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23.06.2026, 12:52

Новый шеф нацразведки США устроил секретную «ночь длинных ножей» для сотен агентов

Новости Мира 0 442

В Управлении директора национальной разведки США (ODNI) начались масштабные кадровые чистки. Новый исполняющий обязанности руководителя ведомства Уильям Пулте запустил процесс массовых увольнений, которые могут затронуть сотни ключевых сотрудников американских спецслужб, сообщает Lada.kz. 

Фото: DC Studio/Shutterstock/FOTODOM
Фото: DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Эффект неожиданности: как Пулте застал врасплох Белый дом

По данным американского телеканала CNN, ссылающегося на информированные источники в Вашингтоне, волна сокращений стартовала в понедельник, 22 июня. Кадровые перестановки начались практически мгновенно после официального вступления Уильяма Пулте в должность, которое состоялось 19 июня.

Новый руководитель продемонстрировал жесткий и бескомпромиссный стиль управления еще на прошлой неделе. По сообщениям инсайдеров, Пулте прибыл в штаб-квартиру на день раньше запланированного срока, предварительно потребовав полный поименный список всех действующих сотрудников управления. Происходящее застало врасплох даже уходящего директора ведомства Тулси Габбард, которая не ожидала столь стремительного транзита власти.

Под ударом — ключевые центры безопасности

Точное число специалистов, которые лишатся своих постов, на данный момент официально не разглашается. Однако источники в разведывательном сообществе утверждают, что речь идет о сокращении как минимум нескольких сотен человек.

По предварительной информации, основная волна увольнений затронет два критически важных подразделения:

  • Национальный контртеррористический центр (NCTC) — ведомство, отвечающее за анализ и предотвращение террористических угроз внутри страны и за рубежом.

  • Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) — структуру, противодействующую иностранному шпионажу и киберугрозам со стороны внешних противников.

Что это значит для американской разведки

Назначение Уильяма Пулте временно ставит его во главе гигантской структуры: в его обязанности входит координация и кураторство деятельности всех 18 разведывательных агентств Соединенных Штатов (включая ЦРУ, АНБ и РУМО).

Аналитики отмечают, что столь радикальное начало работы нового И.О. директора может свидетельствовать о масштабной политической или структурной реформе внутри разведывательного сообщества США, инициированной администрацией президента. Чем закончатся столь резкие кадровые перестановки в сфере национальной безопасности — пока остается открытым вопросом.

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