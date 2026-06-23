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23.06.2026, 16:21

Вещи-инвестиции: что купить один раз, чтобы гардероб окупался годами

Новости Мира 0 333

Инвестиции в собственный стиль могут быть выгоднее банковских вкладов, если знать, во что вкладываться. Фэшн-эксперт Наталья Семенова назвала ключевые элементы гардероба, покупка которых окупается годами и спасает от вечной проблемы «нечего надеть», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».

© kupicoo/getty images
© kupicoo/getty images

Формула идеальной сумки: цвет, форма и математика стиля

Главным долгожителем женского гардероба эксперт считает базовую сумку нейтрального оттенка. Оптимальный выбор — модели в черном, графитовом, глубоком коричневом, песочном или изысканном серо-жемчужном цвете.

Основной критерий долговечности — лаконичная форма без привязки к мимолетным сезонным трендам. Такая сумка одинаково органично смотрится как в повседневных расслабленных аутфитах, так и на официальных мероприятиях. Стилист напоминает о простом правиле: чем чаще вещь используется, тем ниже становится стоимость одного выхода, что делает покупку максимально оправданной.

Палантин-трансформер: больше, чем просто шарф

Еще один недооцененный элемент «умного» гардероба — качественный палантин из натуральной ткани. Многие привыкли носить его исключительно на шее, однако его потенциал гораздо шире. Арт-директор бренда Michel Kataná рекомендует использовать палантин как полноценный элемент одежды:

  • в качестве элегантной накидки на плечи;

  • как пляжное парео в отпуске;

  • в роли необычного летнего топа;

  • как яркий цветовой акцент во всем образе.

Скрытый маркер статуса: зачем инвестировать в ремень

Кожаный ремень высокого качества редко перетягивает на себя всё внимание, но именно он отвечает за «сборку» силуэта и завершенность образа. Добротный аксессуар моментально делает даже самый простой комплект визуально более дорогим и выразительным. В отличие от текстильных аналогов, правильный кожаный ремень при минимальном уходе служит десятилетиями и не требует регулярной замены.

Вещи-мультиинструменты и лаконичные украшения

В гардеробе современной женщины особую ценность имеют вещи-трансформеры. Семенова советует обращать внимание на одежду и аксессуары с возможностью вариативного ношения: сумки со съемными ремнями разной длины, платья меняющегося кроя или жакеты со съемными деталями. Они закрывают сразу несколько потребностей и экономят место в шкафу.

Финальный штрих долговечного стиля — ювелирные изделия или качественная бижутерия в стиле минимализма. Их главная задача — деликатно дополнять образ, а не перегружать его. Лаконичные украшения легко адаптируются под любые стилевые направления и остаются актуальными вне зависимости от капризов моды.

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