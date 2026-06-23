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23.06.2026, 17:47

Как россияне гробят иномарки копеечными таблетками из-за дефицита топлива

Новости Мира 0 335

На фоне перебоев с поставками горючего в российских регионах резко подскочил спрос на тару для хранения топлива и копеечные присадки. Пока перекупщики взвинчивают цены на пластиковые емкости на сотни процентов, эксперты предупреждают: «чудо-средства» из интернета могут окончательно убить двигатель, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газеты.Ru».

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

«Плацебо для мотора»: таблетки за 50 рублей отправляют машины на капремонт

В российском сегменте Telegram-каналов и маркетплейсов фиксируют аномальный всплеск интереса к так называемым «топливным таблеткам». Продавцы обещают автовладельцам техническое чудо: якобы всего одна капсула стоимостью от 50 до 80 рублей способна превратить бензин марки АИ-92 в премиальный АИ-95, стабилизировать работу ДВС и существенно снизить расход горючего (одна штука рассчитана на целых 200 литров).

Однако автомобильные эксперты призывают водителей спуститься на землю. Подобные присадки — не более чем опасное плацебо. Реальный эффект от их использования зачастую оборачивается дорогостоящим визитом в автосервис. Самая частая поломка после такой «экономии» — моментальное засорение и выход из строя топливных форсунок.

Наценка до 300%: канистры превратились в предмет роскоши

Вторая волна ажиотажа ударила по рынку тары для горюче-смазочных материалов (ГСМ). Дефицит канистр зафиксирован как на крупных сетевых АЗС, так и в магазинах запчастей по всей стране — от Владимирской области до трассы М-7 «Волга». Автолюбители вынуждены прочесывать сельские магазины хозтоваров в поисках хоть каких-то емкостей.

Ситуацией мгновенно воспользовались спекулянты на онлайн-платформах. По данным аналитиков, средняя стоимость канистр за неделю взлетела на 70–120%, а на отдельные позиции наценка достигла абсурдных 300%.

Модель канистры (20 литров) Старая цена Новая (спекулятивная) цена
Мт-031 2 600 руб. 5 500 руб.
Acf-20G 2 600. руб 3 900 руб.
Kan-300 5 400 руб. 21 500 руб.
 

Контроль государства: ФАС блокирует подпольную торговлю бензином

В ситуацию уже вмешались контролирующие органы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с крупнейшими маркетплейсами и классифайдами ввела жесткий запрет на онлайн-продажу автомобильного топлива физическими лицами. Любые попытки выставить бензин на электронные витрины пресекаются алгоритмами модерации еще до публикации.

Одновременно с этим вице-премьер Александр Новак провел экстренное правительственное совещание, на котором чиновники оценили объемы накопленных резервов нефтепродуктов и обсудили меры по стабилизации ценообразования в регионах.

Сколько можно хранить топливо и почему балкон — табу

Технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин напоминает, что по ГОСТу гарантийный срок хранения автомобильного бензина составляет 1 год со дня производства. Теоретически в герметичной таре он может простоять и дольше, но со временем летучие фракции неизбежно испаряются, из-за чего эксплуатационные свойства горючего падают.

Главная опасность кроется в месте хранения. Желание превратить собственную квартиру или балкон в мини-нефтебазу незаконно и смертельно опасно.

«Хранение бензина в жилых домах грубо нарушает правила противопожарной безопасности. В случае возгорания владелец такого склада автоматически станет главным виновником трагедии со всеми вытекающими уголовными последствиями», — подчеркивает Колодочкин.

Как сэкономить на бензине без риска для машины

Автоэксперт Игорь Моржаретто советует водителям более приземленные, но гарантированно безопасные методы экономии:

  • Плавный стиль вождения: Откажитесь от резких стартов и агрессивных ускорений.

  • Соблюдение скоростного режима: При движении на сверхвысоких скоростях аэродинамическое сопротивление воздуха резко увеличивает аппетит мотора.

  • Альтернатива: На время турбулентности на топливном рынке по возможности минимизировать необязательные поездки и пересесть на общественный транспорт.

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