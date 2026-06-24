Болельщик сгенерировал в ChatGPT билет и попал на матч чемпионата мира в Мексике (видео)

Российский болельщик смог попасть на переполненный стадион Чемпионата мира в Мексике, не потратив ни цента. Вместо реального пропуска он предъявил охране графическую фальшивку, сгенерированную искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Главным героем технологического перформанса стал Родион Балакин, приехавший на турнир из Ростова-на-Дону. Находчивый россиянин решил проверить бдительность мексиканских служб безопасности перед культовым матчем между сборными Колумбии и Узбекистана на легендарной арене «Ацтека» в Мехико.
К моменту начала игры легально купить билеты в кассах было уже невозможно из-за тотального аншлага. В свою очередь, местные перекупщики требовали за заветный квиток астрономические суммы — от 300 до 400 долларов (порядка 22,3–29,8 тысяч рублей). Платить спекулянтам ростовчанин отказался и доверил решение проблемы искусственному интеллекту.
Балакин дал задание нейросети ChatGPT разработать макет электронного билета. Бот сгенерировал изображение с фейковым QR-кодом, которое визуально практически полностью копировало официальный дизайн пропусков FIFA.
Схема сработала безупречно на первых этапах проверки. Как рассказал сам Родион в опубликованных соцсетях видеодоказательствах, на первых двух кордонах безопасности стюарды проявили халатность. Они лишь мельком взглянули на экран смартфона с подделкой и пропустили парня дальше, даже не попытавшись просканировать фальшивый QR-код.
Настоящие проблемы начались на третьем, ключевом пункте контроля, где обойти валидатор электронных билетов было технически невозможно. Эксперимент едва не сорвался, однако в дело вмешался счастливый случай.
Прямо перед Балакиным со стадиона с позором выдворили колумбийского ультрас за использование нелегальной пиротехники. Находчивый россиянин сумел перехватить его настоящий, но аннулированный электронный пропуск. После долгих и эмоциональных переговоров с проверяющей сотрудницей стадиона, Родион всё же убедил её пропустить его на трибуны.
Впрочем, триумф оказался скомканным: пока фанат боролся с мексиканской бюрократией и тестировал нейросети, время матча истекло. На трибуны «Ацтеки» изобретательный россиянин попал лишь к финальному свистку.
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