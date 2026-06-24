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23.06.2026, 19:12

Болельщик сгенерировал в ChatGPT билет и попал на матч чемпионата мира в Мексике (видео)

Новости Мира 0 260

Российский болельщик смог попасть на переполненный стадион Чемпионата мира в Мексике, не потратив ни цента. Вместо реального пропуска он предъявил охране графическую фальшивку, сгенерированную искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

Нейросеть против спекулянтов: цена эксперимента

Главным героем технологического перформанса стал Родион Балакин, приехавший на турнир из Ростова-на-Дону. Находчивый россиянин решил проверить бдительность мексиканских служб безопасности перед культовым матчем между сборными Колумбии и Узбекистана на легендарной арене «Ацтека» в Мехико.

К моменту начала игры легально купить билеты в кассах было уже невозможно из-за тотального аншлага. В свою очередь, местные перекупщики требовали за заветный квиток астрономические суммы — от 300 до 400 долларов (порядка 22,3–29,8 тысяч рублей). Платить спекулянтам ростовчанин отказался и доверил решение проблемы искусственному интеллекту.

Как работал «цифровой обман» на стадионе

Балакин дал задание нейросети ChatGPT разработать макет электронного билета. Бот сгенерировал изображение с фейковым QR-кодом, которое визуально практически полностью копировало официальный дизайн пропусков FIFA.

Схема сработала безупречно на первых этапах проверки. Как рассказал сам Родион в опубликованных соцсетях видеодоказательствах, на первых двух кордонах безопасности стюарды проявили халатность. Они лишь мельком взглянули на экран смартфона с подделкой и пропустили парня дальше, даже не попытавшись просканировать фальшивый QR-код.

Финальный штурм и неожиданная помощь

Настоящие проблемы начались на третьем, ключевом пункте контроля, где обойти валидатор электронных билетов было технически невозможно. Эксперимент едва не сорвался, однако в дело вмешался счастливый случай.

Прямо перед Балакиным со стадиона с позором выдворили колумбийского ультрас за использование нелегальной пиротехники. Находчивый россиянин сумел перехватить его настоящий, но аннулированный электронный пропуск. После долгих и эмоциональных переговоров с проверяющей сотрудницей стадиона, Родион всё же убедил её пропустить его на трибуны.

Впрочем, триумф оказался скомканным: пока фанат боролся с мексиканской бюрократией и тестировал нейросети, время матча истекло. На трибуны «Ацтеки» изобретательный россиянин попал лишь к финальному свистку.

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