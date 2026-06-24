Болельщик сгенерировал в ChatGPT билет и попал на матч чемпионата мира в Мексике (видео)

Российский болельщик смог попасть на переполненный стадион Чемпионата мира в Мексике, не потратив ни цента. Вместо реального пропуска он предъявил охране графическую фальшивку, сгенерированную искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.