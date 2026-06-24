18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.01
557.87
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.06.2026, 20:43

Исторический прецедент: Киргизия получила от Узбекистана два населенных пункта. Что взамен?

Новости Мира 0 225

Узбекистан в рамках окончательной демаркации государственной границы передал Киргизии села Чонгара и Таш-Тобо, где проживают около 2,5 тысячи человек. В обмен Бишкек предоставил Ташкенту равноценные по площади приграничные территории, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Илья Буяновский
Фото: Илья Буяновский

Зачем понадобился обмен селами

Официальный представитель президента Киргизии Аскат Алагозов пояснил, что перешедшие Бишкеку населенные пункты ранее юридически относились к Ферганской области Узбекистана. Однако фактически их население состоит из этнических киргизов, что и послужило главным аргументом для выравнивания границы.

Передачей жилых зон дело не ограничилось. Стороны также произвели размен незаселенными приграничными участками. Этот шаг носит чисто прикладной экономический характер: Бишкеку потребовалась земля для прокладки новой стратегической автодороги, которая напрямую свяжет областной центр Баткен с городом Айдаркен.

Финал многолетних споров за Ферганскую долину

Нынешняя передача территорий — это логическое завершение масштабного процесса. Киргизия и Узбекистан официально поставили точку в спорах по демаркации общего рубежа. Долгое время этот регион считался одной из самых пожароопасных зон Центральной Азии из-за обилия анклавов и неописанных километров.

По итогам соглашений, Бишкек получил контроль над почти 19 тысячами гектаров ранее оспариваемых земель, в то время как Ташкенту отошли 4,5 тысячи гектаров.

Главный компромисс: Важнейшей частью сделки стал отказ Киргизии от претензий на Кемпир-Абадское (Андижанское) водохранилище — ключевой водный резервуар региона перешел в состав Узбекистана. При этом государства обязались управлять его стратегическими водными ресурсами на строго паритетных (равных) условиях, что сняло риски дефицита воды для местных аграриев.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь