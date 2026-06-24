Исторический прецедент: Киргизия получила от Узбекистана два населенных пункта. Что взамен?

Узбекистан в рамках окончательной демаркации государственной границы передал Киргизии села Чонгара и Таш-Тобо, где проживают около 2,5 тысячи человек. В обмен Бишкек предоставил Ташкенту равноценные по площади приграничные территории, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Илья Буяновский

Зачем понадобился обмен селами

Официальный представитель президента Киргизии Аскат Алагозов пояснил, что перешедшие Бишкеку населенные пункты ранее юридически относились к Ферганской области Узбекистана. Однако фактически их население состоит из этнических киргизов, что и послужило главным аргументом для выравнивания границы.

Передачей жилых зон дело не ограничилось. Стороны также произвели размен незаселенными приграничными участками. Этот шаг носит чисто прикладной экономический характер: Бишкеку потребовалась земля для прокладки новой стратегической автодороги, которая напрямую свяжет областной центр Баткен с городом Айдаркен.

Финал многолетних споров за Ферганскую долину

Нынешняя передача территорий — это логическое завершение масштабного процесса. Киргизия и Узбекистан официально поставили точку в спорах по демаркации общего рубежа. Долгое время этот регион считался одной из самых пожароопасных зон Центральной Азии из-за обилия анклавов и неописанных километров.

По итогам соглашений, Бишкек получил контроль над почти 19 тысячами гектаров ранее оспариваемых земель, в то время как Ташкенту отошли 4,5 тысячи гектаров.