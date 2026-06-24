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24.06.2026, 14:24

Восьмисантиметровые «вампиры» захватили государство в Европе

Новости Мира 0 675

Маленькое европейское государство столкнулось с масштабным экологическим вызовом: территорию Люксембурга окончательно колонизировали огромные средиземноморские пауки-Носферату, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Gugu Mannschatz
Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Gugu Mannschatz

Привет из Средиземноморья: как «вампиры» оказались на севере

Официальное научное название этого вида — Zoropsis spinimana, однако в народе и прессе за ними прочно закрепилось зловещее прозвище «Носферату». Дело в специфическом узоре на спинке членистоногого, который удивительно точно повторяет силуэт знаменитого экранного вампира — графа Орлока из классического хоррора «Носферату».

Как сообщает издание Luxembourg Times, экспансия этих восьмисантиметровых созданий на север Европы началась еще в 2000-х годах. Первого «нелегала» в Люксембурге ученые официально зарегистрировали в 2020 году близ города Дюделанж. С тех пор, судя по сотням кадров на платформе мониторинга биоразнообразия iNaturalist.lu, пауки заполонили всю страну.

Ночные хищники в жилых домах

В отличие от большинства привычных европейцам пауков, Носферату не плетут ловчие сети. Это активные и агрессивные ночные охотники. Они преследуют свою жертву, полагаясь на скорость и мощные челюсти (хелицеры).

Именно из-за этой особенности пауки часто проникают в квартиры и частные дома в поисках убежища и пищи, вызывая у неподготовленных местных жителей настоящую панику своими внушительными размерами и пугающим видом.

Стоит ли паниковать? Мнение ученых

Несмотря на устрашающий экстерьер, биологи призывают население сохранять спокойствие. По словам известного исследователя Александра Вайганда, эти членистоногие не представляют смертельной угрозы для человека.

  • Сила укуса: Сравнима с укусом пчелы или осы.

  • Последствия: Легкое покраснение, зуд или локальный отек (если нет специфической аллергии).

  • Реальная опасность: Минимальна. Биолог отмечает, что за годы наблюдений лично не зафиксировал ни одного случая серьезного отравления или госпитализации.

Живой маркер климатической катастрофы

Для мирового научного сообщества экспансия Zoropsis spinimana — это не просто локальная сенсация, а тревожный симптом. Арахнологи подчеркивают: стремительное продвижение южного вида на север и его успешная адаптация — прямое и неопровержимое следствие глобального потепления. Изменение климата делает европейские зимы мягче, что позволяет экзотическим видам захватывать новые экосистемы с пугающей скоростью.

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