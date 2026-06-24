Восьмисантиметровые «вампиры» захватили государство в Европе

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Привет из Средиземноморья: как «вампиры» оказались на севере

Официальное научное название этого вида — Zoropsis spinimana, однако в народе и прессе за ними прочно закрепилось зловещее прозвище «Носферату». Дело в специфическом узоре на спинке членистоногого, который удивительно точно повторяет силуэт знаменитого экранного вампира — графа Орлока из классического хоррора «Носферату».

Как сообщает издание Luxembourg Times, экспансия этих восьмисантиметровых созданий на север Европы началась еще в 2000-х годах. Первого «нелегала» в Люксембурге ученые официально зарегистрировали в 2020 году близ города Дюделанж. С тех пор, судя по сотням кадров на платформе мониторинга биоразнообразия iNaturalist.lu, пауки заполонили всю страну.

Ночные хищники в жилых домах

В отличие от большинства привычных европейцам пауков, Носферату не плетут ловчие сети. Это активные и агрессивные ночные охотники. Они преследуют свою жертву, полагаясь на скорость и мощные челюсти (хелицеры).

Именно из-за этой особенности пауки часто проникают в квартиры и частные дома в поисках убежища и пищи, вызывая у неподготовленных местных жителей настоящую панику своими внушительными размерами и пугающим видом.

Стоит ли паниковать? Мнение ученых

Несмотря на устрашающий экстерьер, биологи призывают население сохранять спокойствие. По словам известного исследователя Александра Вайганда, эти членистоногие не представляют смертельной угрозы для человека.

Сила укуса: Сравнима с укусом пчелы или осы.

Последствия: Легкое покраснение, зуд или локальный отек (если нет специфической аллергии).

Реальная опасность: Минимальна. Биолог отмечает, что за годы наблюдений лично не зафиксировал ни одного случая серьезного отравления или госпитализации.

Живой маркер климатической катастрофы

Для мирового научного сообщества экспансия Zoropsis spinimana — это не просто локальная сенсация, а тревожный симптом. Арахнологи подчеркивают: стремительное продвижение южного вида на север и его успешная адаптация — прямое и неопровержимое следствие глобального потепления. Изменение климата делает европейские зимы мягче, что позволяет экзотическим видам захватывать новые экосистемы с пугающей скоростью.