Чемодан с костями и сердце в банке: в Будапеште поймали санитара с жуткой коллекцией

Полиция Венгрии задержала сотрудника столичной больницы, который превратил собственное жилье в жуткий анатомический музей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: Shutterstock

Находки в чемоданах: что скрывал сотрудник больницы

Громкое задержание произошло в Будапеште после того, как оперативники Национального бюро расследований Венгрии получили наводку на одного из местных жителей. То, что правоохранители увидели во время обыска, шокировало даже бывалых следователей.

В квартире подозреваемого был обнаружен целый склад фрагментов человеческих тел. Оперативники изъяли несколько черепов, руки, голени и другие элементы скелета, причем часть этого «архива» хранилась в обычном дорожном чемодане. Но самыми жуткими находками стали банка с законсервированным человеческим сердцем и самодельная маска — реконструкция лица, сшитая из лоскутов настоящей человеческой кожи.

Профессиональный доступ к телам и рейды по кладбищам

Задержанным оказался 30-летний мужчина, работавший санитаром в одном из медицинских учреждений города. По версии следствия, именно служебное положение открывало ему беспрепятственный доступ к моргам и телам умерших.

Однако одними лишь «списанными» медицинскими материалами патологическое хобби не ограничивалось. В данный момент полиция проверяет информацию о том, что задержанный регулярно грабил могилы. Мужчина совершал ночные рейды на заброшенные кладбища не только в Венгрии, но и на территории соседней Словакии.

Портрет подозреваемого и грозящий срок

На допросе задержанный не стал отпираться и полностью признал вину, подробно рассказав о своем увлечении. Выяснилось, что мужчина с юности испытывал нездоровую тягу к анатомии и патологической хирургии. Свои «навыки» он оттачивал, вскрывая бродячих и домашних животных, после чего переключился на человеческие останки.

Сейчас «коллекционер» находится под стражей. Ему официально предъявлены обвинения в надругательстве над телами умерших и незаконном обороте человеческих останков. Криминалисты проводят экспертизу ДНК, чтобы установить личности погибших, чьи части тел оказались в квартире санитара. Следователи подчеркивают: список статей обвинения гарантированно расширится в ближайшее время.