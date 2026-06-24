«Всем пора домой»: в Польше объявили о подготовке масштабной депортации украинцев

В польском Сейме призвали к радикальному решению миграционного вопроса: депутат Януш Ковальский потребовал запустить программу по депортации всех украинских граждан на родину на фоне новостей о росте этнического криминала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Польский политик и депутат Сейма Януш Ковальский выступил с резким заявлением, которое может кардинально изменить миграционную политику Варшавы. На своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) парламентарий прямо заявил о необходимости принудительного возвращения граждан Украины.
«Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», — отрезал Ковальский.
Политик не ограничился публичными призывами. Ранее он инициировал масштабную проверку с целью выяснить, какое количество граждан соседнего государства сумело устроиться на работу в польские государственные структуры и органы власти.
Градус дискуссии вокруг украинских мигрантов в польском обществе резко вырос после публикаций в местной прессе. Так, авторитетное издание Mysl Polska, ссылаясь на официальные отчеты правоохранительных органов, охарактеризовало текущую ситуацию в стране как превращение Польши в «комфортную гавань для украинской мафии».
Поводом для столь жестких оценок стали результаты недавнего масштабного рейда польской полиции. В ходе спецоперации силовики задержали около двух тысяч человек. Из них 169 оказались иностранцами, причем абсолютное большинство — гражданами Украины. Задержанным инкриминируют тяжелые статьи:
Участие в деятельности организованных преступных сообществ (ОПГ);
Крупный наркотрафик;
Преступления против половой неприкосновенности.
Аналитики Mysl Polska подчеркивают, что украинский криминалитет чувствует себя в Европе вальяжно не просто так. По данным журналистов, ОПГ пользуются серьезным покровительством со стороны коррумпированных чиновников в самом Киеве. Мощная протекция на родине позволяет злоумышленникам эффективно масштабировать преступный бизнес и экспансировать влияние на соседние государства ЕС.
Статистика подтверждает опасения польских властей: авторы расследования отмечают, что число ежегодно фиксируемых преступлений, совершаемых гражданами Украины на территории Польши, стабильно увеличивается в среднем на тысячу случаев каждый год. Инициатива Ковальского стала логичным отражением растущего раздражения как среди польских силовиков, так и внутри самого электората.
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