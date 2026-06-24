«Всем пора домой»: в Польше объявили о подготовке масштабной депортации украинцев

В польском Сейме призвали к радикальному решению миграционного вопроса: депутат Януш Ковальский потребовал запустить программу по депортации всех украинских граждан на родину на фоне новостей о росте этнического криминала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.