Легендарная радиостанция «Судного дня» прервала молчание пугающим шифром

Таинственная советская радиостанция УВБ-76, более известная в мире как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», внезапно проявила аномальную активность. Буквально за несколько часов в ее эфире прозвучало два десятка зашифрованных радиограмм, состоящих из крайне странных слов, сообщает Lada.kz.
По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», который круглосуточно мониторит частоту станции, военный передатчик активизировался в первой половине дня. Серия шифровок началась в 09:11 по московскому времени со слова «амиловкус». Следом за ним с короткими интервалами в эфир улетели команды «растирание», «генолис», «гидопрах», «предстоящий», «придирчивый» и «утюгонит».
Однако настоящий пик радиообмена начался после полудня. Начиная с 12:25, дикторы (или автоматические системы) озвучили слова:
«волокита»,
«улусокорм»,
«полуостров»,
«слухоблин»,
«лессолит»,
«фрицотютя»,
«маклер»,
«поддержка»,
«весна».
Ближе к вечеру, в промежутке между 16:44 и 17:10, интенсивность вещания достигла предела. Последняя порция кодов оказалась самой зловещей и одновременно странной. В эфире прозвучали слова: «амидомайн», «зовоплед», «мазание», «мракощуп», «флюсобоб», «долохук», «клювик», а также совсем выбивающиеся из привычного военного лексикона «вурдалак» и «калоед».
Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76 была запущена еще в 1970-х годах, во времена жесткого противостояния СССР и США. Практически круглосуточно на протяжении полувека она транслирует в эфир монотонный жужжащий гул, прерывающийся примерно раз в секунду.
Справка: Среди радиолюбителей и конспирологов всего мира станция окружена мифами. По одной из популярных версий, «Жужжалка» — это часть советской системы гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известной как «Мертвая рука»). Считается, что станция до сих пор используется Министерством обороны России для передачи зашифрованных приказов в военные округа.
Зачем именно понадобилось передавать 20 загадочных сообщений подряд и кому они адресованы — традиционно остается под грифом «секретно».
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