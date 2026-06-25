Легендарная радиостанция «Судного дня» прервала молчание пугающим шифром

Таинственная советская радиостанция УВБ-76, более известная в мире как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», внезапно проявила аномальную активность. Буквально за несколько часов в ее эфире прозвучало два десятка зашифрованных радиограмм, состоящих из крайне странных слов, сообщает Lada.kz.

Фото: Zhuravlev Andrey/Shutterstock/Fotodom

Всплеск активности: от «весны» до «калоеда»

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», который круглосуточно мониторит частоту станции, военный передатчик активизировался в первой половине дня. Серия шифровок началась в 09:11 по московскому времени со слова «амиловкус». Следом за ним с короткими интервалами в эфир улетели команды «растирание», «генолис», «гидопрах», «предстоящий», «придирчивый» и «утюгонит».

Однако настоящий пик радиообмена начался после полудня. Начиная с 12:25, дикторы (или автоматические системы) озвучили слова:

«волокита»,

«улусокорм»,

«полуостров»,

«слухоблин»,

«лессолит»,

«фрицотютя»,

«маклер»,

«поддержка»,

«весна».

Абсурдный финал

Ближе к вечеру, в промежутке между 16:44 и 17:10, интенсивность вещания достигла предела. Последняя порция кодов оказалась самой зловещей и одновременно странной. В эфире прозвучали слова: «амидомайн», «зовоплед», «мазание», «мракощуп», «флюсобоб», «долохук», «клювик», а также совсем выбивающиеся из привычного военного лексикона «вурдалак» и «калоед».

Эхо холодной войны: что такое УВБ-76?

Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76 была запущена еще в 1970-х годах, во времена жесткого противостояния СССР и США. Практически круглосуточно на протяжении полувека она транслирует в эфир монотонный жужжащий гул, прерывающийся примерно раз в секунду.

Справка: Среди радиолюбителей и конспирологов всего мира станция окружена мифами. По одной из популярных версий, «Жужжалка» — это часть советской системы гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известной как «Мертвая рука»). Считается, что станция до сих пор используется Министерством обороны России для передачи зашифрованных приказов в военные округа.

Зачем именно понадобилось передавать 20 загадочных сообщений подряд и кому они адресованы — традиционно остается под грифом «секретно».