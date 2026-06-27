Не только свежее дыхание: врач объяснила, чем полезна жевательная резинка

Жевательная резинка без сахара может стать полезным дополнением к ежедневному уходу за полостью рта, рассказала заведующая отделением гигиены и профилактики InWhite Medical и InWhite Medical Kids Наталья Ефимова, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Жевательная резинка – не только для свежего дыхания

Многие используют жевательную резинку исключительно для освежения дыхания, однако, по словам заведующей отделением гигиены и профилактики InWhite Medical и InWhite Medical Kids Натальи Ефимовой, при правильном использовании она может принести дополнительную пользу для здоровья зубов и десен.

Специалист отмечает, что жвачка играет лишь вспомогательную роль в ежедневной гигиене полости рта и не может заменить основные процедуры по уходу за зубами.

Почему ксилит считается полезным

Как объяснила врач, одним из главных преимуществ жевательной резинки является активная стимуляция слюноотделения.

Слюна – естественный защитный барьер: она собирает фрагменты пищи, нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями, и реминерализирует эмаль, насыщая ее кальцием и фосфатом, - объяснила эксперт.

Дополнительную пользу приносит ксилит, если он входит в состав жевательной резинки. По словам специалиста, кариесогенные бактерии, прежде всего Streptococcus mutans, способны поглощать это вещество, однако переработать его не могут. В результате их жизнедеятельность нарушается, что способствует снижению количества болезнетворных микроорганизмов в полости рта и затрудняет их прикрепление к поверхности зубов.

Три правила безопасного использования жвачки

Чтобы жевательная резинка приносила пользу, стоматолог рекомендует соблюдать несколько правил.

Первое – выбирать только жевательную резинку без сахара. Сахар, наоборот, становится питательной средой для бактерий, повышает кислотность в полости рта и способствует разрушению зубной эмали.

Второе правило касается продолжительности использования. Оптимальным считается жевание в течение 5-15 минут после еды. Этого времени достаточно для восстановления кислотно-щелочного баланса. Более длительное использование может создавать чрезмерную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав и привести к повышенной стираемости зубов.

Третье правило – не жевать резинку натощак. Жевательный процесс стимулирует выработку желудочного сока, поэтому использование жвачки на пустой желудок может негативно сказаться на состоянии слизистой оболочки.

Когда лучше жевать жвачку

По словам специалиста, наиболее подходящее время для использования жевательной резинки – сразу после приема пищи или перекуса. Для профилактического эффекта рекомендуется применять ее не менее трех раз в день после еды.

Во время жевания увеличивается выделение слюны, богатой ионами кальция и фосфата. Эти вещества оседают на поверхности эмали, способствуя ее естественному укреплению.

Полностью заменить уход за зубами жвачка не может

Несмотря на полезные свойства, жевательная резинка не способна заменить полноценную гигиену полости рта.

Эксперт подчеркивает, что сохранить здоровье зубов помогает только комплексный уход, включающий чистку зубов фторсодержащей пастой дважды в день, а также ежедневное очищение межзубных промежутков специальными средствами.