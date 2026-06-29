«Они всё слышат!»: Ученые заглянули в мозг под наркозом и обомлели от увиденного

Американские нейробиологи совершили переворот в науке, доказав, что под общей анестезией человеческий мозг продолжает распознавать речь, делить слова на части речи и даже предсказывать финал историй. Сенсационное исследование, опубликованное в журнале Nature, ставит под сомнение всё, что мы знали о сознании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Секретный режим: как читали мысли спящих пациентов

Долгое время считалось, что общий наркоз полностью «выключает» высшие когнитивные функции, оставляя мозг в глубоком анабиозе. Однако ученые из Медицинского колледжа Бейлора опровергли это убеждение. Они провели уникальный эксперимент с участием пациентов, проходивших хирургическое лечение эпилепсии.

Чтобы выяснить, что происходит в голове человека, пока он спит на операционном столе, исследователи использовали инновационные зонды Neuropixels. Эта сверхточная технология позволила впервые в истории детально зафиксировать активность сотен отдельных нейронов в гиппокампе — главном центре памяти и обработки информации. Результаты шокировали авторов работы.

Нейросети в нашей голове: от грамматики до предсказаний

Эксперимент состоял из двух этапов, и оба принесли сенсационные результаты:

Тест на внимательность: Сначала спящим пациентам включали монотонные звуковые сигналы, в которые изредка вклинивались аномальные, нестандартные тона. Выяснилось, что мозг под наркозом не просто замечал эти звуки, но со временем реагировал на них всё лучше. Это доказывает наличие нейропластичности — способности мозга учиться и адаптироваться даже без участия сознания.

Тест на лингвистику: Затем подопытным начали включать короткие аудиорассказы. Оказалось, что гиппокамп спящего человека четко разделял существительные, глаголы и прилагательные. Но что еще удивительнее — нейроны выдавали сигналы-предсказания, пытаясь угадать следующее слово до того, как оно прозвучит.

Профессор нейрохирургии Бенджамин Хайден отметил, что этот процесс («прогностическое кодирование») невероятно похож на алгоритмы работы современных нейросетей вроде ChatGPT, которые генерируют текст, просчитывая следующий наиболее вероятный символ. Ранее считалось, что на такое способен только бодрствующий человек.

Новая эра медицины и крах главной догмы нейронауки

Это открытие — не просто любопытный факт, а мощный фундамент для прорыва в медицине и философии: