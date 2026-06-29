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29.06.2026, 16:27

«Эффект капкана»: ученые показали, как стресс превращает нашу кровь в клей для тромбов

Новости Мира 0 348

Британские ученые обнаружили, что острый психологический стресс буквально за несколько минут меняет внутреннюю архитектуру крови, делая тромбы крупнее и плотнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Опасный эксперимент: как ломается защита организма

Исследователи из Университета Южного Уэльса провели уникальный эксперимент, результаты которого опубликовало авторитетное научное издание Journal of Physiology (JP). Они решили выяснить, что происходит на молекулярном уровне, когда человек сильно нервничает.

Для этого группу здоровых молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет поместили в условия жесткого психологического прессинга. Им усложнили задачу: скандирование импровизированной речи перед судейской коллегией с каменными лицами, съемка на камеру, а сразу за этим — изнуряющий математический тест (сложный устный счет на выбывание при малейшей ошибке). Для чистоты эксперимента через неделю те же участники прошли повторное исследование, но уже в состоянии полного покоя. Результаты анализов до и после сессий шокировали экспертов.

Архитектура тромба: фибриновый капкан

С помощью сверхчувствительного метода — электронно-парамагнитной резонансной спектроскопии — ученые смогли заглянуть внутрь формирующихся кровяных сгустков. Выяснилось, что в моменты паники и прессинга в крови резко подскакивает уровень свободных радикалов.

Этот мощный окислительный процесс полностью трансформирует структуру кровяного сгустка. Тромбы, образующиеся на фоне стресса, становятся:

  • Крупнее в размерах;

  • Плотнее по своей текстуре;

  • Перенасыщенными фибрином — белком, который выступает в роли жесткого каркаса для тромба, мешая ему вовремя раствориться.

При этом в контрольные дни, когда мужчины просто отдыхали, их биохимия оставалась в абсолютной стабильности.

Развенчанный миф: дело не в густоте

Долгое время в медицинской среде считалось, что стресс повышает риски сердечно-сосудистых катастроф из-за банального сгущения крови (гемоконцентрации). Однако это исследование опровергло старую гипотезу.

Вязкость крови у испытуемых осталась прежней. Стресс бьет по организму гораздо тоньше: он меняет не количество жидкости, а качество и физическую структуру самого сгустка. Окислительный механизм буквально перепрошивает кровь изнутри, делая потенциальные тромбы более устойчивыми и опасными для сосудов.

Ждать ли инфаркта после совещания?

Старший преподаватель физиологии человека Льюис Фолл поспешил успокоить аудиторию: само по себе неудачное выступление на публике или выговор от начальства не вызовут мгновенный инфаркт или инсульт. Для критического сбоя в организме нужен комплекс факторов и изначальные проблемы с сосудами.

Тем не менее, авторы работы предупреждают: ученым наконец удалось наглядно проследить биохимическую цепочку, связывающую наши эмоции с реальными физическими патологиями. Если человек живет в режиме перманентного дедлайна и тревоги, этот окислительный механизм работает без остановки, шаг за шагом увеличивая риск смертельно опасных кардиоваскулярных заболеваний.

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