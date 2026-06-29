18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.06.2026, 17:58

«Срочно снимите это»: от какого аксессуара для смартфона призвали отказаться ведущие эксперты

Новости Мира 0 368

Популярный защитный аксессуар признан не просто бесполезным, а опасным для кошелька владельцев смартфонов. Экранные пленки окончательно проиграли войну за безопасность, сообщает Lada.kz. 

Фото: jittawit21/Shutterstock
Фото: jittawit21/Shutterstock

Иллюзия безопасности: почему пленка больше не работает

Привычка клеить на экран смартфона тонкую пластиковую пленку уходит в прошлое. Крупное профильное издание BGR провело детальный анализ рынка защитных аксессуаров и пришло к бескомпромиссному выводу: этот элемент защиты полностью изжил себя. Несмотря на то, что полимерные пленки привлекают покупателей своей легкостью и низкой стоимостью, со своими главными задачами они больше не справляются.

Современные смартфоны стали тяжелее, а их экраны — технологичнее и дороже в ремонте. В этих реалиях базовый пластик способен спасти лицевую панель разве что от мелких царапин в кармане, но абсолютно бессилен при малейшем ударе или падении устройства на твердую поверхность.

Броня из печи: в чем секрет закаленного стекла

Технологические эксперты единогласно призывают пользователей переходить на закаленное стекло. Этот материал проходит сложный цикл термической обработки: его разогревают до экстремально высоких температур, после чего подвергают мгновенному равномерному охлаждению.

Такая процедура кардинально меняет структуру материала, обеспечивая ему ряд критических преимуществ:

  • Колоссальная износостойкость: Стекло служит в несколько раз дольше, не мутнеет со временем и не покрывается глубокими бороздами от ногтей или ключей.

  • Простая установка: За счет своей жесткой структуры закаленное стекло наносится на дисплей гораздо легче, минимизируя появление раздражающих пузырей воздуха.

  • Амортизация удара: При падении стекло принимает всю кинетическую энергию на себя. Оно может потрескаться, но сохранит заводской дисплей в абсолютной неприкосновенности.

Экономика разумного риска: считаем расходы

Дисплейный модуль сегодня официально признан одним из самых дорогих и уязвимых компонентов любого мобильного устройства. В случае флагманских моделей его замена в сервисном центре может обойтись в половину стоимости самого гаджета.

«Покупка и регулярная замена даже самого дорогого закаленного стекла — это незначительные и легкие хлопоты по сравнению с финансовой катастрофой и временными потерями, которыми оборачивается ремонт разбитой матрицы первоклассного смартфона», — резюмируют аналитики.

Итог очевиден: экономия на качественной защите экрана сегодня — это прямая инвестиция в будущий дорогостоящий ремонт. Эксперты рекомендуют избавиться от устаревшего пластика как можно скорее.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0
С 1 июля Beeline отключает привычную функцию на всех номерах в КазахстанеНовости Казахстана
02.06.2026, 19:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь