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29.06.2026, 19:14

Атлас катастроф: какие государства навсегда сотрутся с политической карты мира

Новости Мира 0 390

Мировой океан наступает на сушу с удвоенной скоростью, ставя под угрозу существование целых государств. Согласно обновленным прогнозам климатологов, к 2100 году глобальное повышение уровня моря навсегда изменит географическую карту планеты, лишив жилья сотни миллионов человек и заставив правительства экстренно эвакуировать мегаполисы, сообщает Lada.kz. 

Фото: niromaks via Getty Images
Фото: niromaks via Getty Images

Скорость катастрофы: почему ученые бьют тревогу

Динамика потепления и таяния ледников за последние десятилетия перешла в агрессивную фазу. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировали пугающий тренд: если в XX веке вода прибывала со скоростью 1,4 миллиметра в год, то в период с 2006 по 2015 год этот показатель вырос более чем в два раза — до 3,6 миллиметра ежегодно.

По данным Live Science, к началу следующего столетия океан гарантированно поднимется минимум на 0,3 метра относительно показателей 2000 года. В свою очередь, Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) дает еще более тревожные оценки — от 40 до 63 сантиметров. В масштабах планеты это означает, что в зоне прямого риска окажутся 250 миллионов человек на всех континентах.

Первые жертвы океана: государства, которые мы потеряем

В критической ситуации оказались островные территории с минимальной высотой над уровнем моря. Они рискуют исчезнуть физически:

  • Мальдивы: Самая плоская страна на Земле (средняя высота — всего 1 метр). Повышение воды даже на 45 сантиметров приведет к потере 77% территорий архипелага. Для 540 тысяч местных жителей это означает полную потерю родины.

  • Кирибати: Тихоокеанское государство со средней высотой 1,8 метра потеряет две трети своих земель при подъеме воды на метр. 120-тысячное население будет вынуждено искать убежище в других странах.

Фактически под удар попадает почти каждый обитатель тихоокеанских островов — массовая вынужденная миграция на материк начнется задолго до конца XXI века.

Азиатский коллапс: под ударом миллионы людей и мировые столицы

Если для малых островных республик это вопрос полного исчезновения, то для крупнейших экономик Азии — это угроза беспрецедентного гуманитарного кризиса из-за затопления густонаселенных прибрежных зон:

  • Китай: В неблагоприятных береговых районах, которые могут уйти под воду, сейчас проживает 43 миллиона человек.

  • Бангладеш: Риску подвергаются 32 миллиона граждан. Более того, столица государства — Дакка (22,4 млн жителей) — может быть частично или полностью затоплена.

  • Индия: По данным европейского проекта Life Adaptate, критические территории затронут жизни 27 миллионов индийцев.

  • Таиланд: Бангкок с 9-миллионным населением рискует превратиться в непригодную для жизни болотную или подводную зону.

Эвакуация досрочно: кейс Джакарты и угроза для США

Некоторые мегаполисы тонут гораздо быстрее, чем предсказывали компьютерные модели. Яркий пример — Джакарта. Столица Индонезии уходит под воду столь стремительно, что большая ее часть окажется затопленной уже к 2050 году. Правительство страны не стало дожидаться дедлайна и приняло радикальное решение — перенести столицу в абсолютно новый, строящийся с нуля город Нусантара на восточном побережье острова Борнео, расположенный в 2000 километрах от тонущего мегаполиса.

Аналогичная участь ждет и другие крупные экономические хабы планеты, включая нигерийский Лагос (15,3 млн жителей).

Кризис не обойдет стороной и Западное полушарие. По прогнозам аналитиков, к 2050 году с серьезными инфраструктурными проблемами столкнутся Соединенные Штаты. Рост уровня моря сделает обширные прибрежные территории и ряд крупнейших американских городов непригодными для жизни, что потребует колоссальных финансовых затрат на внутреннее переселение граждан и защиту береговых линий.

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