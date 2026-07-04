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04.07.2026, 09:23

Шведский стол без конфузов: пять правил, которые должен знать каждый посетитель

Новости Мира 0 952

Посещение ресторана со шведским столом имеет свои правила, соблюдение которых делает прием пищи комфортным как для гостей, так и для персонала. Специалисты по этикету напоминают, что правильное поведение помогает избежать неловких ситуаций и сохранить приятную атмосферу в зале. Эксперты назвали наиболее распространенные ошибки, которые допускают посетители, передаёт Lada.kz  со ссылкой на usolie.info.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Не спешите сразу наполнять тарелку

Одна из самых распространенных ошибок — брать тарелку сразу после входа в зал. Специалисты рекомендуют сначала пройти вдоль всей линии раздачи и ознакомиться с ассортиментом.

Такой подход позволит заранее определиться с выбором блюд, избежать лишних перемещений между столами и сократить время ожидания в очереди.

Соблюдайте правила гигиены

Чистая посуда обычно размещается на специальных полках или в нижней части линии раздачи. Чтобы соблюдать санитарные нормы, необходимо пользоваться только теми приборами, которые предназначены для общего использования.

Для каждого блюда следует использовать находящиеся рядом щипцы, ложки или лопатки. Перекладывать еду своими столовыми приборами не рекомендуется. Кроме того, при каждом повторном подходе к линии раздачи следует брать чистую тарелку и новый стакан.

Не перегружайте тарелку

Эксперты по этикету советуют не складывать в одну тарелку сразу несколько разных категорий блюд. Салаты, горячие блюда и десерты лучше размещать отдельно, чтобы сохранить их вкус и внешний вид.

Также не стоит накладывать слишком большие порции. Намного практичнее взять немного еды, попробовать понравившиеся блюда и при необходимости вернуться за добавкой.

Соблюдайте порядок в ресторане

Во время обслуживания важно уважительно относиться к другим посетителям. Не следует нарушать очередь, пытаться пройти вперед или создавать неудобства окружающим.

Во многих заведениях также действует правило, запрещающее выносить еду за пределы ресторана, за исключением случаев, когда это разрешено администрацией, например, в отношении отдельных фруктов.

При этом самостоятельно убирать грязную посуду со стола обычно не требуется — этим занимаются официанты.

Учитывайте время посещения и дресс-код

Специалисты рекомендуют приходить в ресторан заранее, не откладывая визит на время перед закрытием. Это увеличивает вероятность того, что гостям будет доступен полный ассортимент блюд.

Не менее важно соблюдать требования к внешнему виду. Для посещения ресторана не подходят спортивные костюмы, домашняя одежда, халаты или пляжные наряды.

Если ресторан посещают семьи с детьми, взрослым следует следить, чтобы дети не бегали между столами и не мешали другим посетителям.

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