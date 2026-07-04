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04.07.2026, 11:32

Можно ли справиться с гипертонией без таблеток: что говорят врачи

Новости Мира 0 887

Повышенное артериальное давление остается одной из самых распространенных причин развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Многие пациенты надеются нормализовать показатели без медикаментов, однако врачи предупреждают: такой подход подходит далеко не всем. Специалисты рассказали, когда изменение образа жизни может дать эффект, а в каких случаях отказ от лекарств представляет серьезную опасность, передаёт Lada.kz  со ссылкой на tver.aif.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему возникает гипертония

Артериальная гипертония развивается под влиянием сразу нескольких факторов. На вероятность заболевания влияют наследственность, возраст, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление соли, курение, злоупотребление алкоголем и хронический стресс.

На ранних стадиях заболевание может никак не проявляться, поэтому многие люди даже не подозревают о наличии проблемы. Нередко повышенное давление обнаруживается случайно во время профилактического осмотра или обращения к врачу по другой причине.

По словам специалистов, именно поэтому регулярный контроль артериального давления остается одним из самых эффективных способов своевременно выявить заболевание.

Когда можно обойтись без лекарств

Врачи отмечают, что изменение образа жизни действительно помогает снизить артериальное давление, особенно если заболевание выявлено на ранней стадии или речь идет о состоянии, которое специалисты называют высоким нормальным давлением.

Для улучшения показателей медики рекомендуют:

  • сократить потребление соли;
  • придерживаться сбалансированного питания;
  • контролировать массу тела;
  • регулярно заниматься физической активностью;
  • отказаться от курения;
  • ограничить употребление алкоголя;
  • соблюдать режим сна;
  • снижать уровень хронического стресса.

Даже небольшое снижение массы тела и регулярные прогулки способны положительно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и уменьшить риск осложнений.

Почему нельзя самостоятельно отменять препараты

Специалисты подчеркивают, что если пациенту уже поставлен диагноз «артериальная гипертония» и назначена медикаментозная терапия, самостоятельно прекращать прием препаратов нельзя.

Лекарства помогают поддерживать давление на безопасном уровне и существенно уменьшают вероятность развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и поражения почек.

Отказ от лечения без консультации врача может привести к резкому повышению давления и развитию опасных для жизни осложнений.

Образ жизни остается важной частью лечения

Даже если пациент принимает гипотензивные препараты, это не означает, что можно отказаться от здоровых привычек. Врачи отмечают, что медикаментозная терапия и коррекция образа жизни должны дополнять друг друга.

Правильное питание, достаточная физическая активность, контроль веса и отказ от вредных привычек способны повысить эффективность лечения, а в некоторых случаях — уменьшить необходимую дозировку препаратов. Однако подобные изменения возможны только по решению лечащего врача.

Когда необходимо обратиться к врачу

Специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу, если показатели давления регулярно превышают норму, появляются головные боли, головокружение, шум в ушах, одышка, боли в груди или ухудшается самочувствие.

Медики напоминают, что гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку заболевание может длительное время протекать без выраженных симптомов, постепенно поражая сердце, сосуды, головной мозг, почки и органы зрения.

По мнению врачей, лучшей профилактикой тяжелых осложнений остаются регулярное измерение артериального давления, своевременное обследование и строгое соблюдение назначенного лечения.

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