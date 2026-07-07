Ученые выяснили, чем могут быть опасны заменители сахара: выявлены два серьезных риска

Популярная альтернатива обычному сахару оказалась не такой уж безобидной. Американские ученые выяснили, что регулярное употребление низкокалорийных подсластителей бьет по обмену веществ и разрушает микрофлору кишечника, фактически приближая человека к диабету, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Метаболический капкан: что показал анализ крови

Группа исследователей из Университета Тафтса провела масштабный метаанализ, объединивший данные 21 клинического испытания с участием взрослых добровольцев. Ученые детально изучили, как популярные добавки — в том числе аспартам и сукралоза — влияют на здоровье в долгосрочной перспективе. Результаты работы опубликованы в авторитетном научном издании Current Atherosclerosis Reports.

Выяснилось, что у людей, регулярно заменяющих сахар подсластителями, в крови фиксируются два тревожных маркера:

Повышенный уровень инсулина натощак. Организм выделяет гормон «вхолостую», реагируя на сладкий вкус, даже если калории не поступили. Рост гликированного гемоглобина. Этот показатель отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца и является главным маркером преддиабета.

Такие изменения прямо указывают на развитие резистентности к инсулину. Ткани теряют чувствительность к этому гормону, что становится прямой дорогой к развитию сахарного диабета II типа.

Удар по иммунитету и сердцу через кишечник

Второй опасный минус синтетических сахарозаменителей — их агрессивное воздействие на пищеварительную систему. Компоненты добавок способны менять состав и угнетать активность полезной кишечной микрофлоры.

Почему это важно: Кишечный микробиом сегодня называют «вторым мозгом» и главным регулятором метаболизма. Когда баланс бактерий нарушается, ухудшается не только пищеварение, но и падает общий иммунитет. Более того, авторы работы обнаружили корреляцию между постоянным увлечением «нулевыми» калориями и повышенным риском опасных сердечно-сосудистых патологий.

Точку ставить рано, но выводы делать пора

Несмотря на пугающие выводы, авторы исследования призывают не паниковать раньше времени. Они подчеркивают: делать окончательные заявления обо всех подсластителях «под одну гребенку» пока нельзя. Аспартам, сукралоза, стевия и эритрит имеют абсолютно разную химическую структуру и воздействуют на организм неодинаково. Чтобы составить точечный «черный список» добавок, потребуются дополнительные клинические тесты.

Тем не менее, вердикт врачей однозначен: полностью полагаться на заменители в надежде похудеть — тактика проигрышная. Эксперты рекомендуют жестко контролировать общую тягу к сладкому, минимизировать химические суррогаты и по возможности переходить на натуральные продукты.