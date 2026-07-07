18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.04
538.54
6.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.07.2026, 16:19

Ученые выяснили, чем могут быть опасны заменители сахара: выявлены два серьезных риска

Новости Мира 0 566

Популярная альтернатива обычному сахару оказалась не такой уж безобидной. Американские ученые выяснили, что регулярное употребление низкокалорийных подсластителей бьет по обмену веществ и разрушает микрофлору кишечника, фактически приближая человека к диабету, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Метаболический капкан: что показал анализ крови

Группа исследователей из Университета Тафтса провела масштабный метаанализ, объединивший данные 21 клинического испытания с участием взрослых добровольцев. Ученые детально изучили, как популярные добавки — в том числе аспартам и сукралоза — влияют на здоровье в долгосрочной перспективе. Результаты работы опубликованы в авторитетном научном издании Current Atherosclerosis Reports.

Выяснилось, что у людей, регулярно заменяющих сахар подсластителями, в крови фиксируются два тревожных маркера:

  1. Повышенный уровень инсулина натощак. Организм выделяет гормон «вхолостую», реагируя на сладкий вкус, даже если калории не поступили.

  2. Рост гликированного гемоглобина. Этот показатель отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца и является главным маркером преддиабета.

Такие изменения прямо указывают на развитие резистентности к инсулину. Ткани теряют чувствительность к этому гормону, что становится прямой дорогой к развитию сахарного диабета II типа.

Удар по иммунитету и сердцу через кишечник

Второй опасный минус синтетических сахарозаменителей — их агрессивное воздействие на пищеварительную систему. Компоненты добавок способны менять состав и угнетать активность полезной кишечной микрофлоры.

Почему это важно: Кишечный микробиом сегодня называют «вторым мозгом» и главным регулятором метаболизма. Когда баланс бактерий нарушается, ухудшается не только пищеварение, но и падает общий иммунитет. Более того, авторы работы обнаружили корреляцию между постоянным увлечением «нулевыми» калориями и повышенным риском опасных сердечно-сосудистых патологий.

Точку ставить рано, но выводы делать пора

Несмотря на пугающие выводы, авторы исследования призывают не паниковать раньше времени. Они подчеркивают: делать окончательные заявления обо всех подсластителях «под одну гребенку» пока нельзя. Аспартам, сукралоза, стевия и эритрит имеют абсолютно разную химическую структуру и воздействуют на организм неодинаково. Чтобы составить точечный «черный список» добавок, потребуются дополнительные клинические тесты.

Тем не менее, вердикт врачей однозначен: полностью полагаться на заменители в надежде похудеть — тактика проигрышная. Эксперты рекомендуют жестко контролировать общую тягу к сладкому, минимизировать химические суррогаты и по возможности переходить на натуральные продукты.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь