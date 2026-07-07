«Начальник орет, а я улыбаюсь»: психолог объяснил, почему мы влюбляемся в своих офисных палачей

Психолог Андрей Кашкаров рассказал, почему сотрудники защищают деспотичных руководителей, как распознать скрытый абьюз еще на собеседовании и почему жертвы корпоративного давления часто сами становятся тиранами, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: stock.adobe.com

Офисный Стокгольмский синдром: почему мы защищаем токсичных боссов

Явление, когда в ответ на грубость, завышенные требования и психологическое давление сотрудник не увольняется, а начинает оправдывать и преданно защищать руководителя, в психологии называют корпоративным Стокгольмским синдромом. Нередко такая деструктивная привязанность формируется у людей с тревожным типом личности или мазохистскими чертами характера.

Психолог Андрей Кашкаров отмечает, что для запуска этого механизма необходимы три условия:

высокий авторитет начальника;

сильная материальная или статусная мотивация сотрудника;

отсутствие альтернатив (когда человеку кажется, что ему некуда идти).

Синдром выжившего: как жертвы превращаются в палачей

Долгое пребывание в токсичной среде не проходит бесследно. Парадокс заключается в том, что сотрудники, сумевшие адаптироваться к непредсказуемым требованиям деспота, получают мощный стимул для личностного роста. Пройдя жесткую «закалку», они обретают железную волю и абсолютную уверенность в собственных силах.

Однако у этой медали есть обратная сторона: продвигаясь по карьерной лестнице и получая власть, такие специалисты с высокой долей вероятности начинают воспроизводить ту же самую агрессивную модель управления со своими подчиненными.

Тревожные звонки на собеседовании: проверяем компанию на токсичность

Распознать нездоровую атмосферу можно еще на этапе знакомства с работодателем. Главный маркер — это то, как руководитель отзывается о действующих сотрудниках. Фразы в духе: «Я бьюсь тут один, а они ничего не понимают» — явный сигнал опасности.

Совет соискателям: Собеседование — это двусторонний процесс. Задавайте вопросы, которые спровоцируют потенциального босса на откровенность. Обратите внимание на его местоимения: если, говоря о достижениях компании, он использует слово «Мы» — это хороший знак; если звучит только «Я» — стоит насторожиться. Перед встречей обязательно соберите досье на организацию: изучите отзывы бывших сотрудников, их провалы и реальные ценности.

Высокие стандарты или абьюз: где проходит грань?

Различить жесткого, но эффективного лидера и обычного токсичного тирана можно по направленности его действий:

Токсичность: строится на переходе на личности. Сюда относятся публичные унижения, злорадство, элементы мести и использование ошибок сотрудника как инструмента постоянного психологического давления.

Высокие стандарты: даже самая жесткая критика направлена исключительно на рабочие процессы. Руководитель не уничтожает личность, а анализирует проблему и предлагает решения для профессионального роста сотрудника.

Психолог предупреждает: пытаться «открыть глаза» коллеге, который привык терпеть, бесполезно и даже опасно. Из-за страха перемен он может воспринять вас как бунтаря и начать плести интриги на стороне руководства.

Синдром самозванца как оружие руководства

Неуверенность в себе — идеальная почва для манипуляций. Профессиональный «синдром самозванца» очень часто взращивается именно внутри токсичной корпоративной культуры.

Если специалист не уверен в своих силах, регулярные придирки руководства окончательно добьют его самооценку. В то же время уверенный в себе профессионал, имеющий подтверждение своих навыков со стороны рынка, относится к деспотизму начальника прагматично: если материальная мотивация высока — он временно терпит издержки управления, если компенсация недостаточна — он просто меняет работу.