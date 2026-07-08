Почему люди, знающие только один язык, стареют раньше времени

Новейшее исследование нейробиологов доказало, что изучение иностранных языков способно затормозить биологическое старение мозга. Эффект оказался настолько мощным, что мозг полиглотов выглядит моложе сверстников на срок до 13 лет, сообщает Lada.kz.

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Секрет молодости: сколько лет «сбрасывает» мозг

Ученые представили сенсационные результаты масштабного эксперимента на конференции Федерации европейских нейробиологических обществ в Барселоне. В ходе работы выяснилось, что полиглоссия (многоязычие) буквально консервирует ментальное здоровье человека. Причем прослеживается четкая зависимость от объема языкового багажа:

Два языка (билингвы) — мозг выглядит в среднем на 6 лет моложе паспортного возраста;

Три языка — разница увеличивается до 7 лет ;

Четыре и более языков — фантастический показатель омоложения до 13 лет.

Искусственный интеллект против деменции

В масштабном проекте приняли участие 728 добровольцев. Чтобы исключить субъективные оценки, авторы применили высокоточный метод магнитоэнцефалографии, замерив реальную активность нейронных связей.

Затем массив полученных данных проанализировал специально обученный искусственный интеллект, который и определил истинный биологический возраст мозга каждого участника. Для максимальной чистоты эксперимента результаты успешно перепроверили на второй, независимой группе из 144 человек.

Главные факторы: когда начинать учить?

Как пояснила один из ведущих авторов научной работы, доктор Лусия Аморузо, в этом вопросе важна глубина погружения. Защитный эффект напрямую зависит от нескольких критериев:

Возраст старта: чем раньше человек открывает для себя новый язык, тем пластичнее становится его мозг. Степень владения: поверхностного знания разговорных фраз недостаточно, важна глубина языкового опыта.

Отрезвляющая ложка дегтя от скептиков

Несмотря на воодушевляющие выводы, авторы исследования и независимые эксперты, опрошенные изданием The Guardian, призывают сохранять объективность. На данный момент зафиксирована четкая взаимосвязь, но стопроцентная причинно-следственная связь еще не доказана.

Нейробиологи признают, что на «молодость» мозга полиглотов могут параллельно влиять и другие важные маркеры: высокий уровень общей эрудиции, регулярное чтение, активный образ жизни и развитые социальные связи. Тем не менее, ученые сходятся в одном: лингвистические тренировки — это мощный и абсолютно безопасный тренажер для серого вещества, пренебрегать которым точно не стоит.