МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Соответствующее решение, фактически отменяющее многолетнюю изоляцию российского спорта, было принято на заседании исполкома организации во вторник, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Юридический компромисс: как ОКР вернул статус

Громкому решению исполкома МОК предшествовала долгая бумажная и дипломатическая работа. Напомним, жесткие санкции против ОКР действовали с октября 2023 года. Тогда российскую сторону отстранили за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Чтобы разблокировать ситуацию, ОКР пошел на юридические изменения: из устава организации были полностью исключены все региональные члены. В июне прошлого, 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев подтвердил, что все бюрократические претензии Лозанны были устранены, о чем МОК официально уведомили еще в начале 2025-го. Спустя время международные чиновники признали эти доводы легитимными.

Поправка в Хартию: спорт принудительно уводят от политики

Параллельно с амнистией российского комитета МОК пошел на глобальную реформу своих главных правил. На сессии в Лозанне была принята важнейшая поправка в Олимпийскую хартию, касающаяся защиты мирового спорта от внешнего давления.

Теперь обновленный пункт 5 Хартии жестко предписывает всем спортивным структурам «соблюдать нейтралитет в любое время». Документ призван защитить олимпийское движение от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Именно под эгидой этой новой доктрины «чистого спорта» и стало возможным возвращение России.

Тотальное потепление: что это значит для атлетов

Решение по ОКР — не единственный шаг Лозанны навстречу восточноевропейским атлетам. Ранее исполком МОК полностью отменил дискриминационные рекомендации в отношении белорусских спортсменов.

Для Белоруссии и России это означает зеленый свет не только на возвращение атлетов в индивидуальных дисциплинах, но и важнейшее снятие запретов на участие в командных видах спорта, а также потенциальное возвращение права на проведение крупных международных соревнований на территории стран. Вопрос о том, в каком статусе и с какой символикой команды выступят на ближайших Играх, будет решаться на следующих этапах интеграции.