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07.07.2026, 20:48

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Новости Мира 0 583

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Соответствующее решение, фактически отменяющее многолетнюю изоляцию российского спорта, было принято на заседании исполкома организации во вторник, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: mk.ru
Фото: mk.ru

Юридический компромисс: как ОКР вернул статус

Громкому решению исполкома МОК предшествовала долгая бумажная и дипломатическая работа. Напомним, жесткие санкции против ОКР действовали с октября 2023 года. Тогда российскую сторону отстранили за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Чтобы разблокировать ситуацию, ОКР пошел на юридические изменения: из устава организации были полностью исключены все региональные члены. В июне прошлого, 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев подтвердил, что все бюрократические претензии Лозанны были устранены, о чем МОК официально уведомили еще в начале 2025-го. Спустя время международные чиновники признали эти доводы легитимными.

Поправка в Хартию: спорт принудительно уводят от политики

Параллельно с амнистией российского комитета МОК пошел на глобальную реформу своих главных правил. На сессии в Лозанне была принята важнейшая поправка в Олимпийскую хартию, касающаяся защиты мирового спорта от внешнего давления.

Теперь обновленный пункт 5 Хартии жестко предписывает всем спортивным структурам «соблюдать нейтралитет в любое время». Документ призван защитить олимпийское движение от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Именно под эгидой этой новой доктрины «чистого спорта» и стало возможным возвращение России.

Тотальное потепление: что это значит для атлетов

Решение по ОКР — не единственный шаг Лозанны навстречу восточноевропейским атлетам. Ранее исполком МОК полностью отменил дискриминационные рекомендации в отношении белорусских спортсменов.

Для Белоруссии и России это означает зеленый свет не только на возвращение атлетов в индивидуальных дисциплинах, но и важнейшее снятие запретов на участие в командных видах спорта, а также потенциальное возвращение права на проведение крупных международных соревнований на территории стран. Вопрос о том, в каком статусе и с какой символикой команды выступят на ближайших Играх, будет решаться на следующих этапах интеграции.

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