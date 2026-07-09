Не стало легендарной Бонни Тайлер

Мировая музыкальная индустрия понесла невосполнимую утрату — на 76-м году жизни скончалась легендарная британская рок- и поп-исполнительница Бонни Тайлер. Обладательница уникального узнаваемого тембра умерла в больнице в Португалии, где боролась с тяжелыми последствиями перенесенной операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Jessica Gow / Scanpix Sweden / Reuters

Внезапный финал долгой борьбы

Трагическую новость официально подтвердили члены семьи и менеджмент артистки. Сердце исполнительницы остановилось в ночь на 9 июля в одной из клиник португальского города Фару, где у Тайлер был собственный дом.

Проблемы со здоровьем начались у певицы еще в мае этого года — тогда ее экстренно госпитализировали для проведения сложной операции на кишечнике. Позже, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой, врачи ввели звезду в состояние искусственной комы. Несмотря на то, что Тайлер ненадолго пришла в себя, её состояние оставалось критическим, и спасти легенду сцены медикам не удалось.

Голос, который изменил стандарты эстрады

Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Хопкинс) родилась в Уэльсе в 1951 году. Свою карьеру она начала в конце 1970-х, однако всемирную славу обрела в 80-е. Интересно, что фирменная хрипотца, ставшая ее главным «знаком качества», появилась в результате хирургической операции на голосовых связках в 1977 году. Наперекор прогнозам врачей, этот дефект превратил Тайлер в суперзвезду.

Ее визитной карточкой навсегда останется мегахит Total Eclipse of the Heart («Полное затмение сердца»), который в 1983 году возглавил чарты по обе стороны Атлантики и не так давно преодолел отметку в миллиард прослушиваний на Spotify. Среди других триумфов певицы — взрывной трек Holding Out for a Hero (саундтрек к фильму «Свободные»), баллада It’s a Heartache, а также успешное сотрудничество с легендарным немецким продюсером Дитером Боленом в 90-х.

Наследие и прощание

За свою полувековую карьеру Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, неоднократно номинировалась на премии Грэмми и Brit Awards, а в 2013 году представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение». За выдающиеся заслуги перед культурой покойная королева Елизавета II удостоила певицу ордена Британской империи (MBE).

В этом году исполнительница планировала масштабный гастрольный тур по Европе, приуроченный к 50-летию ее творческой деятельности. Семья артистки уже обратилась к прессе и поклонникам с просьбой уважать их право на приватность в это тяжелое время. О дате и месте прощания с Бонни Тайлер будет объявлено позже.