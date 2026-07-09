Рыбак не поверил своим глазам: к берегу прибило скелет, пристегнутый к кайтборду

У берегов Ливии обнаружили человеческий скелет в гидрокостюме, пристегнутый к кайтборду. Предполагается, что останки могут принадлежать итальянскому спортсмену, пропавшему во время кайтсерфинга два месяца назад, сообщает Lada.kz.

Фото: Jam Press

Страшная находка на побережье Ливии

На побережье рядом с ливийским городом Дерна была обнаружена жуткая находка — человеческий скелет в гидрокостюме, пристегнутый к кайтборду. По предварительным данным, останки могут принадлежать 39-летнему итальянскому кайтсерферу Миммо Пьеполи, который исчез в Средиземном море в начале мая. Об этом сообщает британское издание Metro.

Останки 4 июля заметил местный рыбак. После обнаружения он сообщил о находке в экстренные службы. В настоящее время скелет направлен на судебно-медицинскую и ДНК-экспертизу, которая должна установить личность погибшего.

Исчез во время катания на кайте

Миммо Пьеполи отправился заниматься кайтсерфингом вместе с друзьями примерно в 500 милях от итальянского города Порто-Чезарео. По словам очевидцев, спортсмен оказался в сложных погодных условиях и долго пытался справиться с сильными волнами. В какой-то момент мужчина исчез под водой.

После происшествия была организована масштабная поисково-спасательная операция. Однако спасателям удалось обнаружить лишь его кайт, который застрял среди прибрежных скал. Самого спортсмена найти тогда не удалось.

Родные ждут результатов экспертизы

Теперь специалисты проводят генетическую экспертизу, которая позволит подтвердить или опровергнуть версию о том, что найденные останки принадлежат пропавшему итальянцу. Его семья ожидает официального заключения экспертов.

Подобные случаи происходили и раньше

Это не первый случай, когда останки людей, пропавших в море много лет назад, находят спустя длительное время. Ранее в акватории Охотского моря между Сахалином и Японией были обнаружены останки российского моряка, который числился пропавшим без вести более семи лет.

По данным СМИ, последний раз мужчину видели в ноябре 2017 года. Тогда он вышел в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне, где работал электромехаником. До пункта назначения экипаж так и не добрался, а судьба моряка долгое время оставалась неизвестной.