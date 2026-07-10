18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.41
533.88
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.07.2026, 19:47

Зашила рот своей соседке: в Японии арестовали женщину за изощренное насилие

Новости Мира 0 580

В японском городе Кога арестовали 49-летнюю местную жительницу, которая устроила в собственном доме камеру пыток. По версии следствия, женщина жестоко избила свою сожительницу и зашила ей губы иголкой с нитками, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Japan Times.

Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru

Записка вместо крика о помощи

Шокирующая история в префектуре Ибараки всплыла наружу благодаря бдительности сотрудников одного из местных магазинов. Туда ворвалась окровавленная 42-летняя женщина. Из-за страшных травм лица она не могла говорить, но успела протянуть продавцам записку с мольбой о помощи. На место незамедлительно вызвали полицию и медиков.

Пострадавшая призналась следователям, что решилась на побег не сразу. После зверского нападения она несколько дней находилась в заложницах, парализованная страхом перед своей мучительницей. Выскользнуть на улицу ей удалось лишь тогда, когда агрессивная хозяйка дома внезапно потеряла сознание — предположительно, из-за алкогольного или наркотического опьянения.

Благотворительность с криминальным подтекстом

Главной подозреваемой по делу стала Масаэ Сакурай. Журналисты выяснили, что в округе женщина имела репутацию филантропа. Она регулярно предоставляла крышу над головой людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и помогала им с трудоустройством. Пострадавшая заселилась к Сакурай в апреле 2025 года на аналогичных условиях.

Что выясняют следователи?

На данный момент полиция пытается восстановить полную картину произошедшего и понять, что именно спровоцировало такую вспышку садизма со стороны «благотворительницы». Сейчас Сакурай находится под стражей, ей предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений.

Следственные органы также проверяли, не становились ли другие постояльцы Сакурай жертвами домашнего насилия ранее, поскольку характер преступления указывает на возможные садистские наклонности подозреваемой.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь