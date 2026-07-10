Зашила рот своей соседке: в Японии арестовали женщину за изощренное насилие

В японском городе Кога арестовали 49-летнюю местную жительницу, которая устроила в собственном доме камеру пыток. По версии следствия, женщина жестоко избила свою сожительницу и зашила ей губы иголкой с нитками, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Japan Times .

Фото: 5-tv.ru

Записка вместо крика о помощи

Шокирующая история в префектуре Ибараки всплыла наружу благодаря бдительности сотрудников одного из местных магазинов. Туда ворвалась окровавленная 42-летняя женщина. Из-за страшных травм лица она не могла говорить, но успела протянуть продавцам записку с мольбой о помощи. На место незамедлительно вызвали полицию и медиков.

Пострадавшая призналась следователям, что решилась на побег не сразу. После зверского нападения она несколько дней находилась в заложницах, парализованная страхом перед своей мучительницей. Выскользнуть на улицу ей удалось лишь тогда, когда агрессивная хозяйка дома внезапно потеряла сознание — предположительно, из-за алкогольного или наркотического опьянения.

Благотворительность с криминальным подтекстом

Главной подозреваемой по делу стала Масаэ Сакурай. Журналисты выяснили, что в округе женщина имела репутацию филантропа. Она регулярно предоставляла крышу над головой людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и помогала им с трудоустройством. Пострадавшая заселилась к Сакурай в апреле 2025 года на аналогичных условиях.

Что выясняют следователи?

На данный момент полиция пытается восстановить полную картину произошедшего и понять, что именно спровоцировало такую вспышку садизма со стороны «благотворительницы». Сейчас Сакурай находится под стражей, ей предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений.

Следственные органы также проверяли, не становились ли другие постояльцы Сакурай жертвами домашнего насилия ранее, поскольку характер преступления указывает на возможные садистские наклонности подозреваемой.