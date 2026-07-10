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10.07.2026, 14:51

Apple раздаст владельцам iPhone миллионы долларов

Новости Мира 0 928

Компания Apple согласилась выплатить около 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного судебного иска, связанного с задержкой запуска функций искусственного интеллекта на iPhone. Часть владельцев смартфонов сможет получить компенсацию в размере до 95 долларов, сообщает Lada.kz. 

© Ferra.ru / Kandinsky 3
© Ferra.ru / Kandinsky 3

Apple урегулировала коллективный иск

Корпорация Apple достигла соглашения по коллективному иску, поданному пользователями в США из-за задержки запуска обещанных функций искусственного интеллекта для iPhone. Как сообщает MacRumors, компания направит около 250 миллионов долларов на выплаты участникам мирового соглашения.

Иск был связан с тем, что во время презентации новых устройств летом 2024 года Apple анонсировала появление фирменных ИИ-функций, однако их запуск оказался существенно отложен. Это стало поводом для обвинений в недобросовестной рекламе.

При этом компания не признала своей вины, но предпочла урегулировать спор во внесудебном порядке, согласившись выплатить компенсации.

Кто сможет получить деньги

Максимальная сумма выплаты одному пользователю составит 95 долларов.

Право на компенсацию получат владельцы следующих моделей:

  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 16;
  • iPhone 16e;
  • iPhone 16 Plus;
  • iPhone 16 Pro;
  • iPhone 16 Pro Max.

Кроме того, претендовать на выплату смогут только пользователи, которые проживают в США и приобрели один из перечисленных смартфонов в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года.

Когда появятся обещанные функции ИИ

По данным издания, функции искусственного интеллекта, из-за задержки которых возник судебный спор, Apple планирует сделать доступными уже этой осенью. Их запуск ожидается одновременно с выходом операционной системы iOS 27.

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