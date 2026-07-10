Сердце уйдет в отрыв: названа критическая доза кофе, которая резко взвинчивает давление

Всего одна лишняя порция бодрящего напитка может спровоцировать опасный сбой в работе сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Валентина Байдина раскрыла критическую дозу кофеина и назвала опасные сочетания, которые буквально заставляют сердце «выпрыгивать» из груди, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».
Влияние кофе на организм напрямую зависит от чувства меры, напоминают специалисты. Рубежом, за которым польза превращается во вред, являются две-три чашки в день. Превышение этой нормы гарантированно бьет по сосудам: у человека может резко подскочить артериальное давление, а пульс ускорится до опасных значений.
Однако сам по себе кофе — лишь половина беды. Настоящую угрозу для жизни представляет так называемое «гремучее комбо».
Внимание, зона риска: Сочетание кофеина с сигаретой на фоне хронического стресса или бессонной ночи — это прямой путь к гипертоническому кризу и острой тахикардии. В таких условиях сосуды испытывают колоссальную перегрузку.
Диагноз «гипертония» — еще не поводы навсегда забыть об аромате кофейных зерен. Людям с повышенным давлением можно баловать себя одной чашкой некрепкого напитка в сутки, но строго при соблюдении трех условий:
Стабильные показатели: Давление должно быть в норме и контролироваться лекарствами.
Правильное время: Если утром тонометр слегка зашкаливает, перенесите кофепитие на обед, когда показатели стабилизируются.
Секретный ингредиент: Разбавляйте напиток молоком. Оно снижает концентрацию кофеина и смягчает его агрессивное воздействие на стенки сосудов.
Существует категория людей, которым от бодрящего напитка придется отказаться полностью. В черную книгу кардиологов попали пациенты с неконтролируемой гипертонией, склонностью к аритмии и регулярными скачками давления.
Особую бдительность врачи призывают проявлять в межсезонье. Весной и осенью, когда погода капризничает, а атмосферное давление совершает резкие кульбиты, наш организм становится максимально уязвимым. В эти периоды даже разрешенная «безопасная» чашка кофе может запустить непредсказуемую реакцию сердечно-сосудистой системы.
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