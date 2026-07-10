Сердце уйдет в отрыв: названа критическая доза кофе, которая резко взвинчивает давление

Всего одна лишняя порция бодрящего напитка может спровоцировать опасный сбой в работе сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Валентина Байдина раскрыла критическую дозу кофеина и назвала опасные сочетания, которые буквально заставляют сердце «выпрыгивать» из груди, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

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Где проходит граница безопасности?

Влияние кофе на организм напрямую зависит от чувства меры, напоминают специалисты. Рубежом, за которым польза превращается во вред, являются две-три чашки в день. Превышение этой нормы гарантированно бьет по сосудам: у человека может резко подскочить артериальное давление, а пульс ускорится до опасных значений.

Однако сам по себе кофе — лишь половина беды. Настоящую угрозу для жизни представляет так называемое «гремучее комбо».

Внимание, зона риска: Сочетание кофеина с сигаретой на фоне хронического стресса или бессонной ночи — это прямой путь к гипертоническому кризу и острой тахикардии. В таких условиях сосуды испытывают колоссальную перегрузку.

Лайфхак для гипертоников: как пить кофе без вреда

Диагноз «гипертония» — еще не поводы навсегда забыть об аромате кофейных зерен. Людям с повышенным давлением можно баловать себя одной чашкой некрепкого напитка в сутки, но строго при соблюдении трех условий:

Стабильные показатели: Давление должно быть в норме и контролироваться лекарствами. Правильное время: Если утром тонометр слегка зашкаливает, перенесите кофепитие на обед, когда показатели стабилизируются. Секретный ингредиент: Разбавляйте напиток молоком. Оно снижает концентрацию кофеина и смягчает его агрессивное воздействие на стенки сосудов.

Кому чашка кофе строго противопоказана

Существует категория людей, которым от бодрящего напитка придется отказаться полностью. В черную книгу кардиологов попали пациенты с неконтролируемой гипертонией, склонностью к аритмии и регулярными скачками давления.

Особую бдительность врачи призывают проявлять в межсезонье. Весной и осенью, когда погода капризничает, а атмосферное давление совершает резкие кульбиты, наш организм становится максимально уязвимым. В эти периоды даже разрешенная «безопасная» чашка кофе может запустить непредсказуемую реакцию сердечно-сосудистой системы.