«Путин готовит захват Тбилиси»: Саакашвили из тюрьмы раскрыл новый план Кремля

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что после войны в Украине Россия может усилить давление на страны Кавказа. По его мнению, Москва способна попытаться установить контроль над Грузией и Арменией, сообщает Lada.kz.

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Саакашвили высказался о возможных действиях России

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в заключении в Тбилиси, письменно ответил на вопросы немецкого издания Deutsche Welle. В интервью он заявил, что, по его мнению, Россия терпит поражение в войне против Украины и может изменить направление своей внешней политики.

По словам Саакашвили, в таком случае Москва якобы сосредоточит усилия на усилении влияния в Беларуси, Грузии и Армении.

«Путин проигрывает Украине, и я убежден, что параллельно он начнет экспансию в сторону Беларуси, Грузии и Армении, чтобы установить полный контроль», — заявил бывший грузинский лидер.

Заявления о ситуации в Грузии

Саакашвили также утверждает, что президент России Владимир Путин якобы потребовал от бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, экс-президент допустил возможность «полного захвата Тбилиси». Свою позицию он объяснил, по его мнению, слабостью грузинской армии, экономической зависимостью страны от России и отсутствием достаточной международной поддержки.

Что Саакашвили сказал об Армении

Говоря о ситуации в регионе, бывший президент Грузии предположил, что Россия может попытаться установить контроль и над Арменией. По его мнению, реализовать такой сценарий без контроля над Грузией невозможно.

Оценка политики США и перспектив Украины

В интервью Саакашвили также положительно оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении России. Он отметил военную помощь Украине, санкционное давление и действия Вашингтона на Кавказе, назвав нынешний курс США одним из самых жестких по отношению к Москве за последние десятилетия.

Кроме того, экс-президент выразил уверенность, что Украина в будущем сможет стать членом Европейского союза. Он признал, что путь к вступлению будет непростым, однако заявил, что не считает коррупцию главным препятствием для интеграции страны в ЕС, приведя в пример опыт ряда других европейских государств.