Ученые узнали, кто последним погибнет на Земле

Американские климатологи рассчитали точные сроки гибели земной биосферы и выяснили, что наша планета способна поддерживать жизнь гораздо дольше, чем считалось ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: коллаж RuNews24.ru

Солнечный капкан: почему погибнут растения

Совместное исследование специалистов Университета Колорадо в Боулдере и космического агентства Blue Marble Space показало, что у земной флоры есть в запасе еще около 1,8 миллиарда лет. Ученые построили детальную трехмерную климатическую модель планеты, спрогнозировав изменения температуры, облачности, океанических течений и состава атмосферы на два миллиарда лет вперед.

Главной угрозой для Земли станет естественное старение Солнца. По мере угасания нашей звезды ее светимость будет неизбежно расти. Это спровоцирует глобальный перегрев планеты и критическое падение уровня углекислого газа, необходимого для фотосинтеза. В итоге зеленая оболочка Земли начнет стремительно вымирать. Дольше всех продержатся лишь самые выносливые виды — кактусы и пустынные суккуленты, обладающие особыми механизмами выживания в экстремальную засуху.

Два сценария неизбежного финала

В ходе симуляции ученые протестировали два возможных варианта развития климатической катастрофы:

Минеральный коллапс: углекислый газ постепенно исчезнет из атмосферы из-за его поглощения горными породами (процесс естественного выветривания).

Тепловой шок: уровень углерода останется стабильным, но критическим фактором станет экстремально высокая температура, выжигающая все живое.

Оба сценария сошлись в одном: отметка в 1,8 миллиарда лет станет критическим порогом. После этого этапа Солнце раскалится настолько, что на Земле начнут выкипать и испаряться океаны, превращая планету в безжизненную пустыню.

Спасут ли Землю технологии?

Несмотря на пугающий прогноз, авторы работы подчеркивают: живая природа невероятно пластична, а человеческий фактор может полностью переписать этот сценарий. Данная математическая модель не учитывала эволюцию самих растений, которые за сотни миллионов лет могут приспособиться к жесткой радиации и жаре.

Кроме того, ученые возлагают надежды на технологический прогресс. В будущем человечество может освоить методы геоинженерии для искусственного блокирования избыточного солнечного света, переселить простейшие организмы в верхние слои атмосферы или вовсе колонизировать другие планеты. Главный вывод исследователей оптимистичен: земная жизнь обладает колоссальным запасом прочности, и списывать ее со счетов пока слишком рано.