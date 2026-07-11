Почему в жару нельзя пить слишком много воды: эксперт объяснила скрытую угрозу

В жаркую погоду организму требуется больше жидкости, однако чрезмерное употребление воды за короткое время может привести к серьезным последствиям для здоровья. Специалисты предупреждают, что избыток воды способен нарушить водно-солевой баланс и вызвать опасное снижение уровня натрия в крови. Эксперт рассказала, как правильно восполнять потерю жидкости в период летнего зноя, паередаёт Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

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С наступлением жаркой погоды многие стараются пить как можно больше воды, считая, что это поможет избежать обезвоживания. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное потребление жидкости за короткий промежуток времени может нанести организму серьезный вред.

Как пояснила санитарный врач Национального центра общественного здравоохранения Галия Алибекова, в жару человек действительно теряет больше влаги вместе с потом, поэтому потребность в жидкости возрастает. Вместе с тем организму необходимо время, чтобы переработать и вывести поступающую воду. За поддержание водного и электролитного баланса отвечают почки, которые удаляют избыток жидкости с мочой.

"Но возможности почек не безграничны. Если человек пьёт быстрее, чем они способны вывести, жидкость начинает накапливаться в организме. Это нарушает водно-солевой баланс", — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, при избыточном употреблении воды кровь становится более разбавленной, а концентрация натрия снижается. Такое состояние называется гипонатриемией.

Медики поясняют, что гипонатриемия развивается, когда уровень натрия в крови опускается ниже 135 ммоль/л. Этот минерал играет важную роль в поддержании водно-солевого баланса, работе нервной системы и мышц. Причиной могут стать не только чрезмерное употребление воды, но и потеря натрия при рвоте, диарее, приеме некоторых мочегонных препаратов, а также заболевания сердца, почек, печени и эндокринной системы. При этом лечение должно проводиться только под наблюдением врача, поскольку слишком быстрое восстановление уровня натрия также представляет опасность.

При выраженной гипонатриемии вода начинает проникать внутрь клеток организма, включая клетки головного мозга. Это может привести к развитию его отека и другим тяжелым осложнениям.

Эксперт также отметила, что избыток воды способен повлиять на уровень калия и магния в организме. Однако такие изменения обычно происходят не столь быстро.

"Специфика в том, что во время сильного потоотделения эти минералы теряются с потом, однако при обычном питании их запасы, как правило, восполняются", — уточняет врач.

Специалисты рекомендуют не пытаться выпить большое количество воды за один раз. Гораздо полезнее употреблять жидкость небольшими порциями в течение дня, ориентируясь на чувство жажды, уровень физической активности и погодные условия.

Особое внимание своему питьевому режиму следует уделять пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также людям с хроническими заболеваниями сердца, почек и эндокринной системы. При наличии таких заболеваний объем потребляемой жидкости желательно согласовать с лечащим врачом.