К 2050 году каждый второй может стать близоруким: ученые объяснили, почему меняется форма глаз

Близорукость стремительно распространяется по всему миру, и ученые уже называют эту тенденцию одной из крупнейших угроз для здоровья зрения. По прогнозам специалистов, к 2050 году миопией будет страдать около половины населения планеты. Исследователи выяснили, что причиной ухудшения зрения во многих случаях становится изменение формы глазного яблока, передаёт Lada.kz . со ссылкой на Science Focus .

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Близорукость остается одним из самых распространенных нарушений зрения в мире, причем число людей с этим диагнозом продолжает увеличиваться. По оценкам ученых, уже к 2050 году около 4,8 миллиарда человек, или половина населения Земли, будут страдать миопией. Некоторые специалисты уже называют сложившуюся ситуацию глобальной эпидемией.

Доктор Софи Ковердейл из Университета Брэдфорда считает, что подобные опасения вполне оправданы.

"Я не думаю, что это необоснованно, – считает доктор Софи Ковердейл из Университета Брэдфорда, – особенно если посмотреть на прогнозы".

По словам исследователей, проблема заключается не только в необходимости носить очки или контактные линзы. Близорукость считается серьезной проблемой общественного здравоохранения и ежегодно наносит мировой экономике ущерб в сотни миллиардов долларов. Кроме того, она значительно повышает вероятность развития опасных заболеваний глаз, включая отслоение сетчатки, дегенерацию макулы и глаукому.

Особую тревогу у специалистов вызывает высокая миопия — тяжелая форма близорукости, при которой показатель зрения достигает минус шести диоптрий и более. Сегодня этим заболеванием страдают около 500 миллионов человек, однако, по прогнозам ученых, в течение ближайших 25 лет их количество может увеличиться вдвое.

Исследователи постепенно раскрывают механизмы развития близорукости и выясняют, какие изменения происходят в глазу. Это уже позволяет разрабатывать новые методы профилактики и лечения, способные замедлить прогрессирование заболевания.

В норме лучи света после прохождения через глаз должны фокусироваться непосредственно на сетчатке. При близорукости этого не происходит — изображение формируется перед ней, поэтому удаленные предметы выглядят размытыми. При этом причиной проблемы чаще всего становится не хрусталик, а изменение формы самого глазного яблока.

Большинство детей рождаются с небольшой дальнозоркостью, однако по мере роста организма глаз увеличивается в размерах, и зрение обычно приходит в норму. Этот естественный процесс называют эмметропизацией. Однако иногда глазное яблоко продолжает удлиняться даже после завершения необходимого роста. Именно это изменение формы глаза и становится причиной развития близорукости, а также увеличивает риск возникновения ряда серьезных заболеваний органов зрения.

Одно из исследований с участием 147 студентов показало, что примерно у пятой части участников за полтора года наблюдений длина глазного яблока продолжила увеличиваться. Аналогичные результаты были получены и в других научных работах.

Ученые отмечают, что продолжают изучать причины столь стремительного распространения миопии. Полученные данные помогут разработать более эффективные способы профилактики и лечения, чтобы замедлить рост числа людей с нарушениями зрения.