Эксперты объяснили, какую красную икру лучше оставить на полке магазина

При выборе красной икры специалисты советуют обращать внимание не только на цену и срок годности, но и на информацию, указанную на упаковке. Некоторые формулировки на этикетке могут говорить о том, что перед покупателем не натуральный продукт, а переработанное сырье. Эксперты рассказали, какие надписи должны насторожить и как выбрать качественную икру, передаёт Lada.kz со ссылкой на politcentr.ru.

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Красная икра считается одним из самых популярных деликатесов, однако широкий ассортимент в магазинах не всегда гарантирует высокое качество продукции. Чтобы не ошибиться с выбором, специалисты рекомендуют внимательно изучать маркировку и состав еще до покупки.

Одним из главных тревожных сигналов является надпись «икорная масса». По словам экспертов, такой продукт изготавливают не из цельных икринок, а из переработанного сырья. Во время добычи, транспортировки и переработки часть икринок повреждается, после чего их используют для производства подобной продукции.

Насторожить должна и надпись «икорное рыбное изделие». Она означает, что перед покупателем не классическая зернистая икра, а продукт с иной технологией производства и составом. Если на упаковке указано просто слово «икра» с обозначением конкретного вида рыбы, вероятность приобрести натуральный продукт значительно выше.

Не менее важно изучить состав. В качественной продукции обычно содержатся только икра, соль и разрешенные консерванты. Если в перечне ингредиентов присутствуют загустители, красители, ароматизаторы или усилители вкуса, стоит задуматься о качестве такого товара.

Эксперты также советуют обращать внимание на то, указан ли вид рыбы. Формулировка «икра лососевых рыб» считается менее информативной, чем конкретное название — например, икра горбуши, кеты, нерки или кижуча. Чем подробнее производитель описывает продукт, тем выше уровень доверия к нему.

При покупке икры в жестяной банке необходимо осмотреть упаковку. Она не должна быть вздутой, поврежденной или деформированной. На этикетке обязательно должны присутствовать дата изготовления, сведения о производителе и другая обязательная информация.

Если продукт продается в стеклянной банке, стоит оценить внешний вид икры. Икринки должны быть целыми, упругими, примерно одинакового размера и находиться в небольшом количестве жидкости. Слишком яркий цвет, большое количество сока или неоднородная консистенция могут свидетельствовать о низком качестве продукции.

Специалисты также рекомендуют приобретать красную икру только в проверенных магазинах и избегать покупки деликатеса с рук или в местах несанкционированной торговли. Это поможет снизить риск приобрести подделку или продукцию, не соответствующую требованиям безопасности.