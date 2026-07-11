Число случаев рака в мире может почти удвоиться: ВОЗ представила тревожный прогноз

Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном росте числа онкологических заболеваний в ближайшие десятилетия. Согласно новому прогнозу, к 2050 году количество новых случаев рака в мире может увеличиться почти до 35 миллионов в год. Специалисты связывают эту тенденцию со старением населения, ростом численности людей и воздействием факторов риска, передаёт Lada.kz со ссылкой на ВОЗ ,

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала прогноз, согласно которому при сохранении нынешних тенденций число новых случаев онкологических заболеваний к 2050 году может достичь почти 35 миллионов в год. Это почти на 77% больше, чем было зарегистрировано в 2022 году.

По мнению экспертов, рост заболеваемости связан сразу с несколькими факторами. Среди них — увеличение продолжительности жизни, старение населения, рост численности жителей планеты, а также широкое распространение факторов риска, способствующих развитию онкологических заболеваний.

Специалисты отмечают, что значительное влияние на ситуацию продолжают оказывать употребление табака и алкоголя, неправильное питание, недостаточная физическая активность, ожирение и загрязнение окружающей среды.

По данным ВОЗ, уже сегодня рак остается одной из ведущих причин смертности в мире. Заболевание ежегодно уносит миллионы жизней, а нагрузка на системы здравоохранения продолжает расти.

Особую обеспокоенность в организации вызывает неравенство в доступе к диагностике и лечению. В странах с низким уровнем доходов пациенты значительно реже получают своевременную медицинскую помощь, что негативно отражается на показателях выживаемости.

В ВОЗ подчеркивают, что изменить ситуацию способны масштабные меры профилактики. К ним относятся сокращение распространенности курения, борьба с ожирением, популяризация здорового образа жизни, вакцинация против инфекций, способных провоцировать развитие отдельных видов рака, а также расширение программ скрининга и ранней диагностики.

Эксперты напоминают, что своевременное выявление онкологических заболеваний существенно повышает эффективность лечения и увеличивает шансы пациентов на выздоровление. Поэтому государства призывают активнее инвестировать в профилактические программы и обеспечивать населению доступ к качественной медицинской помощи.