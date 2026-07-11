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11.07.2026, 15:23

Ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и изменениями ДНК у мужчин

Новости Мира 0 584

Международная группа ученых обнаружила связь между загрязнением воздуха и изменениями в ДНК сперматозоидов у мужчин. Исследование показало, что воздействие некоторых загрязняющих веществ может влиять на работу генов, связанных с репродуктивной функцией. Однако специалисты подчеркивают, что для подтверждения долгосрочных последствий необходимы дополнительные научные исследования. передаёт Lada.kz   со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ученые представили результаты одного из крупнейших исследований, посвященных влиянию загрязнения воздуха на мужское репродуктивное здоровье. Полученные данные свидетельствуют о том, что длительное воздействие распространенных атмосферных загрязнителей может быть связано с изменениями в ДНК сперматозоидов.

В исследовании приняли участие более 2000 мужчин из американского города Солт-Лейк-Сити. Работа проводилась в период с 2013 по 2017 год. Участники несколько раз сдавали образцы спермы, а специалисты оценивали уровень их воздействия таких загрязняющих веществ, как озон, диоксид азота, диоксид серы и мелкодисперсные частицы PM2.5 в течение трех месяцев — именно столько длится процесс формирования сперматозоидов.

Анализ показал, что у мужчин, подвергавшихся более высокому воздействию загрязненного воздуха, были выявлены изменения в метилировании ДНК сперматозоидов. Речь идет об эпигенетических изменениях — химических метках, которые не меняют саму последовательность ДНК, но способны влиять на активность генов. Всего исследователи обнаружили 39 подобных изменений, наиболее тесно связанных с воздействием озона и диоксида азота.

Руководитель исследования, эпидемиолог Массачусетского университета Кэрри Ноблс, отметила:

"Наши результаты показывают, что воздействие загрязнения воздуха на ключевых этапах развития сперматозоидов может быть связано с изменениями в ДНК сперматозоидов".

По словам ученых, пока не установлено, приводят ли выявленные изменения к снижению мужской фертильности или могут отражаться на здоровье будущих детей. Эти вопросы требуют дальнейших исследований.

Специалисты также обратили внимание на ген GNAS, изменения которого ранее связывали с ухудшением качества спермы и особенностями развития плода. Однако эксперты подчеркивают, что делать окончательные выводы о клиническом значении обнаруженных изменений пока преждевременно.

Авторы исследования считают, что полученные результаты помогут лучше понять механизмы влияния загрязнения воздуха на репродуктивное здоровье человека и станут основой для дальнейших научных работ в этой области.

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