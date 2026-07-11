Ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и изменениями ДНК у мужчин

Международная группа ученых обнаружила связь между загрязнением воздуха и изменениями в ДНК сперматозоидов у мужчин. Исследование показало, что воздействие некоторых загрязняющих веществ может влиять на работу генов, связанных с репродуктивной функцией. Однако специалисты подчеркивают, что для подтверждения долгосрочных последствий необходимы дополнительные научные исследования. передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

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Ученые представили результаты одного из крупнейших исследований, посвященных влиянию загрязнения воздуха на мужское репродуктивное здоровье. Полученные данные свидетельствуют о том, что длительное воздействие распространенных атмосферных загрязнителей может быть связано с изменениями в ДНК сперматозоидов.

В исследовании приняли участие более 2000 мужчин из американского города Солт-Лейк-Сити. Работа проводилась в период с 2013 по 2017 год. Участники несколько раз сдавали образцы спермы, а специалисты оценивали уровень их воздействия таких загрязняющих веществ, как озон, диоксид азота, диоксид серы и мелкодисперсные частицы PM2.5 в течение трех месяцев — именно столько длится процесс формирования сперматозоидов.

Анализ показал, что у мужчин, подвергавшихся более высокому воздействию загрязненного воздуха, были выявлены изменения в метилировании ДНК сперматозоидов. Речь идет об эпигенетических изменениях — химических метках, которые не меняют саму последовательность ДНК, но способны влиять на активность генов. Всего исследователи обнаружили 39 подобных изменений, наиболее тесно связанных с воздействием озона и диоксида азота.

Руководитель исследования, эпидемиолог Массачусетского университета Кэрри Ноблс, отметила:

"Наши результаты показывают, что воздействие загрязнения воздуха на ключевых этапах развития сперматозоидов может быть связано с изменениями в ДНК сперматозоидов".

По словам ученых, пока не установлено, приводят ли выявленные изменения к снижению мужской фертильности или могут отражаться на здоровье будущих детей. Эти вопросы требуют дальнейших исследований.

Специалисты также обратили внимание на ген GNAS, изменения которого ранее связывали с ухудшением качества спермы и особенностями развития плода. Однако эксперты подчеркивают, что делать окончательные выводы о клиническом значении обнаруженных изменений пока преждевременно.

Авторы исследования считают, что полученные результаты помогут лучше понять механизмы влияния загрязнения воздуха на репродуктивное здоровье человека и станут основой для дальнейших научных работ в этой области.