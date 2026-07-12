В Турции более 100 врачей наказали за проведение кесарева сечения

В Турции более 100 врачей подверглись дисциплинарным взысканиям после масштабной проверки, проведенной Министерством здравоохранения страны. Причиной стали нарушения при назначении и проведении операций кесарева сечения. Власти намерены усилить контроль за медицинскими учреждениями, чтобы сократить количество необоснованных хирургических родов, передаёт Lada.kz со ссылкой на BirGün .

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Министерство здравоохранения Турции завершило проверку медицинских учреждений, в ходе которой были выявлены нарушения, связанные с проведением операций кесарева сечения. По итогам инспекции дисциплинарные меры были применены более чем к 100 врачам.

В ведомстве отметили, что цель проверок заключается в снижении числа необоснованных хирургических вмешательств при родах и обеспечении соблюдения действующих медицинских стандартов.

По информации турецких властей, специалисты изучали медицинскую документацию и оценивали, насколько решения о проведении кесарева сечения соответствовали клиническим показаниям. В случаях, где были выявлены нарушения или несоблюдение установленных требований, к медикам применили меры дисциплинарного воздействия.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что кесарево сечение должно проводиться исключительно при наличии медицинских показаний. Если состояние матери и ребенка позволяет, приоритет рекомендуется отдавать естественным родам.

Власти Турции отмечают, что в последние годы в стране сохраняется высокий уровень родоразрешений путем кесарева сечения, поэтому контроль за соблюдением медицинских протоколов будет усилен. Проверки в больницах и родильных домах планируется продолжить.

По мнению представителей ведомства, такие меры помогут сократить количество необоснованных операций, повысить качество оказания медицинской помощи и обеспечить безопасность рожениц и новорожденных.