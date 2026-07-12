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11.07.2026, 20:26

В Турции более 100 врачей наказали за проведение кесарева сечения

Новости Мира 0 510

В Турции более 100 врачей подверглись дисциплинарным взысканиям после масштабной проверки, проведенной Министерством здравоохранения страны. Причиной стали нарушения при назначении и проведении операций кесарева сечения. Власти намерены усилить контроль за медицинскими учреждениями, чтобы сократить количество необоснованных хирургических родов, передаёт  Lada.kz со ссылкой на BirGün.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Турции завершило проверку медицинских учреждений, в ходе которой были выявлены нарушения, связанные с проведением операций кесарева сечения. По итогам инспекции дисциплинарные меры были применены более чем к 100 врачам.

В ведомстве отметили, что цель проверок заключается в снижении числа необоснованных хирургических вмешательств при родах и обеспечении соблюдения действующих медицинских стандартов.

По информации турецких властей, специалисты изучали медицинскую документацию и оценивали, насколько решения о проведении кесарева сечения соответствовали клиническим показаниям. В случаях, где были выявлены нарушения или несоблюдение установленных требований, к медикам применили меры дисциплинарного воздействия.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что кесарево сечение должно проводиться исключительно при наличии медицинских показаний. Если состояние матери и ребенка позволяет, приоритет рекомендуется отдавать естественным родам.

Власти Турции отмечают, что в последние годы в стране сохраняется высокий уровень родоразрешений путем кесарева сечения, поэтому контроль за соблюдением медицинских протоколов будет усилен. Проверки в больницах и родильных домах планируется продолжить.

По мнению представителей ведомства, такие меры помогут сократить количество необоснованных операций, повысить качество оказания медицинской помощи и обеспечить безопасность рожениц и новорожденных.

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