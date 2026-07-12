Обострение на Ближнем Востоке: Иран заявил о закрытии Ормузского пролива

Власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива после атаки на судно в Персидском заливе. Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Решение Тегерана может повлиять на мировые поставки нефти и международное судоходство, передаёт Lada.kz со ссылкой на Press TV .

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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после атаки на судно, произошедшей в акватории Персидского залива. По данным иранской стороны, решение принято в ответ на эскалацию ситуации и в целях обеспечения национальной безопасности.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских маршрутов в мире. Через него проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые ограничения судоходства способны повлиять на глобальные энергетические рынки.

Сообщается, что атаке подверглось коммерческое судно. Подробности происшествия, включая информацию о пострадавших и степени повреждений, уточняются.

После инцидента иранские власти заявили о временном закрытии пролива для движения судов. При этом официальные сроки действия ограничений пока не называются.

Международные эксперты отмечают, что подобные шаги могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке и вызвать колебания мировых цен на нефть. Кроме того, ограничения в Ормузском проливе способны осложнить работу международных судоходных компаний и повлиять на сроки поставок энергоресурсов.

Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий. Представители ряда государств призывают стороны к сдержанности и дипломатическому урегулированию ситуации, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.