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12.07.2026, 11:21

Ученые подсчитали, когда жизнь на Земле станет невозможной

Новости Мира 0 918

Международная группа ученых рассчитала, как долго на Земле смогут существовать условия, пригодные для жизни. Согласно результатам исследования, растительная биосфера планеты может просуществовать еще около 1,8 миллиарда лет. Главной причиной будущих изменений исследователи называют постепенное усиление солнечной активности, передаёт Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ученые представили новые расчеты, посвященные будущему Земли и срокам существования жизни на планете. Согласно исследованию, благоприятные условия для существования растительной биосферы могут сохраняться еще примерно 1,8 миллиарда лет.

По словам исследователей, со временем Солнце будет становиться все более ярким и горячим. Постепенное увеличение его светимости приведет к повышению средней температуры на Земле, что начнет существенно менять климат и природные условия.

Специалисты объясняют, что по мере роста температуры в атмосфере будет снижаться содержание углекислого газа. Это создаст серьезные проблемы для растений, поскольку именно углекислый газ необходим им для процесса фотосинтеза.

Когда концентрация углекислого газа станет слишком низкой, большая часть растительности исчезнет. Вслед за этим начнут разрушаться пищевые цепочки, что окажет влияние практически на все живые организмы.

Авторы исследования подчеркивают, что этот процесс будет происходить чрезвычайно медленно и растянется на сотни миллионов и миллиарды лет. Речь не идет о внезапной глобальной катастрофе или резком «конце света».

По мнению ученых, полученные результаты помогают лучше понять эволюцию Земли и других потенциально обитаемых планет. Эти данные также могут использоваться при поиске жизни за пределами Солнечной системы и оценке пригодности экзопланет для существования живых организмов.

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