Почему гаджеты вредят суставам: врачи рассказали, как избежать «смартфонной кисти»

Длительное использование смартфонов все чаще приводит к проблемам с кистями и пальцами, особенно у молодых людей. Медики называют это состояние «смартфонной кистью» и отмечают, что оно развивается из-за постоянных однотипных движений. Специалисты объяснили, как распознать первые симптомы и снизить нагрузку на суставы, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

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Врачи все чаще фиксируют случаи так называемой «смартфонной кисти» — состояния, которое развивается у людей, регулярно проводящих много времени с мобильными устройствами. По словам специалистов, проблема связана с постоянной нагрузкой на пальцы, кисти и запястья во время переписки, просмотра социальных сетей и других действий на смартфоне.

Эксперты отмечают, что при длительном использовании гаджетов одни и те же мышцы, сухожилия и суставы постоянно выполняют однотипные движения. Со временем это может привести к перенапряжению, воспалению и появлению болевых ощущений.

Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют боль в большом пальце, дискомфорт в запястье, чувство скованности, снижение силы хвата, онемение пальцев и неприятные ощущения при движении кистью. Если вовремя не обратить внимание на проблему, симптомы могут усиливаться и стать хроническими.

По словам врачей, особенно уязвимы молодые люди, которые ежедневно проводят со смартфоном по несколько часов. Дополнительным фактором риска становится неправильное положение рук во время использования устройства.

Чтобы снизить вероятность развития подобных нарушений, специалисты рекомендуют регулярно делать перерывы при работе со смартфоном, менять положение рук, выполнять простые упражнения для кистей и пальцев, а также по возможности использовать голосовой ввод или другие способы, позволяющие уменьшить нагрузку на большой палец.

Медики также советуют не игнорировать первые признаки дискомфорта. Если боль, онемение или ограничение подвижности сохраняются длительное время или усиливаются, следует обратиться к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и сохранить здоровье суставов.