Можно ли есть сосиски сырыми и сколько их безопасно употреблять: ответы на популярные вопросы

Сосиски остаются одним из самых популярных продуктов, однако вокруг них существует немало мифов. Многие до сих пор спорят, нужно ли их варить перед употреблением, снимать ли оболочку и чем они отличаются от сарделек. Эксперты рассказали, как производят сосиски, как правильно их готовить и в каком количестве их можно есть без вреда для здоровья, передаёт Lada.kz со ссылкой на progorod33.ru.
Сосиски уже много лет остаются востребованным продуктом благодаря простоте приготовления и доступности. Однако вопросы о том, насколько они полезны и как их правильно употреблять, возникают у покупателей регулярно.
Технология изготовления большинства колбасных изделий схожа. Сначала мясо измельчают, солят и оставляют на сутки для созревания. Затем сырье повторно перерабатывают и добавляют различные ингредиенты, среди которых могут быть крахмал, яичный порошок, фосфаты, казеинат натрия, красители и консерванты.
Чтобы готовый продукт получился сочным, в фарш вводят воду и лед, объем которых составляет не менее 15% от общей массы. После этого фаршем наполняют оболочки и отправляют на термическую обработку. Если колбасу обычно варят около двух часов, то сосиски проходят обработку примерно 15 минут. Некоторые виды предварительно коптят, чтобы придать им характерный аромат и сделать оболочку более прочной.
Специалисты отмечают, что современные сосиски являются полностью готовым к употреблению продуктом. На производстве они проходят термическую обработку, которая уничтожает опасные микроорганизмы, поэтому их можно есть и без дополнительной варки.
Тем не менее многие предпочитают разогревать сосиски. После нагревания они становятся мягче, сочнее и приобретают более насыщенный вкус.
При этом эксперты не советуют дополнительно жарить или варить готовую колбасу. При сильном нагревании могут образовываться нитрозамины — вещества, которые считаются потенциально канцерогенными.
Все зависит от материала оболочки. Она может быть натуральной или искусственной. Искусственные оболочки бывают коллагеновыми, целлюлозными и полиамидными.
Перед приготовлением рекомендуется снимать только целлюлозную оболочку. Остальные виды выдерживают нагрев и не выделяют вредных веществ. Более того, приготовление сосисок в оболочке помогает сохранить их форму и предотвращает растрескивание.
Чтобы сосиски не потеряли сочность, специалисты советуют помещать их в холодную воду и только после этого ставить кастрюлю на огонь. После закипания воды продукту достаточно нескольких минут, так как он уже полностью готов.
Несмотря на внешнее сходство, эти продукты имеют различия.
Колбаса предназначена преимущественно для употребления в холодном виде. Для получения плотной и однородной структуры при ее производстве используют интенсивное измельчение и специальные эмульгаторы.
Сосиски и сардельки рассчитаны на употребление в горячем виде и содержат больше влаги, что делает их более сочными.
Сардельки отличаются и требованиями ГОСТа. В их составе не должно быть крахмала, сои и муки, а мясо измельчается менее интенсивно, благодаря чему продукт считается более «мясным».
В 100 граммах сосисок содержится около 300 килокалорий, примерно 14% суточной нормы белка и 28% суточной нормы жиров.
Главная проблема заключается не столько в калорийности, сколько в высоком содержании соли. В 100 граммах продукта содержится около 2,5 грамма соли, что составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы. Кроме того, некоторые добавки и усилители вкуса могут способствовать перееданию.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения относят переработанное мясо к продуктам, регулярное употребление которых связано с повышенным риском развития ряда заболеваний. Особенно осторожными с такими продуктами рекомендуют быть людям с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, сосудов и почек.
Даже здоровым людям специалисты советуют употреблять сосиски умеренно — не чаще двух раз в неделю, сочетая их с овощами и другими продуктами здорового рациона.
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