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12.07.2026, 16:41

Супер-Эль-Ниньо может спровоцировать мировой скачок цен на продовольствие

Новости Мира 0 927

Ученые предупреждают, что возможное развитие супер-Эль-Ниньо способно привести к серьезным потрясениям на мировом продовольственном рынке. По мнению исследователей, экстремальные погодные явления могут снизить урожайность сельскохозяйственных культур и вызвать резкий рост цен на продукты питания. Эксперты считают, что последствия могут ощущаться в течение нескольких лет, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru. 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Специалисты предупреждают, что формирование мощного климатического явления супер-Эль-Ниньо может стать причиной нового витка продовольственной инфляции во многих странах мира. Изменения температуры поверхности Тихого океана способны вызвать масштабные погодные аномалии, которые негативно скажутся на сельском хозяйстве.

По словам ученых, во время Эль-Ниньо в одних регионах наблюдаются продолжительные засухи, а в других — проливные дожди, наводнения и другие экстремальные погодные явления. Такие изменения способны существенно снизить урожайность зерновых, овощей, фруктов и других сельскохозяйственных культур.

Эксперты отмечают, что сокращение объемов производства продовольствия практически всегда сопровождается ростом цен. Особенно заметным подорожание может стать для таких товаров, как рис, пшеница, кукуруза, растительные масла, сахар, кофе и какао.

По оценкам исследователей, влияние супер-Эль-Ниньо может оказаться настолько масштабным, что последствия будут ощущаться даже после завершения самого климатического явления. Восстановление сельскохозяйственного производства и стабилизация цен способны занять несколько лет.

Специалисты также обращают внимание, что ситуацию могут усугубить уже существующие проблемы мировой экономики, включая высокие логистические расходы, геополитическую нестабильность и последствия изменения климата. При сочетании нескольких неблагоприятных факторов риск ускорения продовольственной инфляции значительно возрастает.

По последним прогнозам метеорологов, вероятность развития Эль-Ниньо в ближайшие месяцы остается высокой. При этом ученые пока не могут с уверенностью сказать, достигнет ли природное явление категории «супер-Эль-Ниньо», однако считают такой сценарий вполне возможным.

Исследователи подчеркивают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от интенсивности климатического явления и его продолжительности. В ближайшие месяцы специалисты продолжат следить за изменениями температуры поверхности Тихого океана и уточнять прогнозы.

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