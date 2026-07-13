Сколько придется заплатить за билет на финал чемпионата мира по футболу

FIFA открыла продажу билетов на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 19 июля в США. Стоимость посещения главного матча турнира варьируется от нескольких тысяч до почти 11,5 миллиона долларов в зависимости от категории и способа покупки, сообщает Lada.kz со ссылкой на ABC News.

Фото: pressball.by

Сколько стоят официальные билеты

Международная федерация футбола (FIFA) выставила на продажу 1178 билетов второй категории на финальный матч чемпионата мира. Каждый из них стоит 7380 долларов США.

Все эти места расположены в пяти секциях верхнего яруса вдоль боковой линии поля. Финал состоится 19 июля на стадионе MetLife в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).

Кроме того, болельщикам доступны 68 билетов первой категории, расположенных на нижнем ярусе арены. Их стоимость составляет от 19 995 до 32 970 долларов.

VIP-места обойдутся еще дороже

Для поклонников футбола, желающих получить максимальный уровень комфорта, FIFA предлагает билеты в VIP-зоны Trophy Lounge. Их цена составляет 32 500 и 34 500 долларов.

Такие пакеты предусматривают премиальные места на стадионе и дополнительные сервисы для гостей.

На вторичном рынке цены достигают рекордных значений

На официальной платформе FIFA, предназначенной для перепродажи билетов, минимальная стоимость пропуска на финал начинается от 7440 долларов.

При этом самое дорогое предложение оказалось по-настоящему рекордным — 11 499 998 долларов США. Таким образом, диапазон цен на вторичном рынке составляет от нескольких тысяч до почти 11,5 миллиона долларов.

Подобные предложения отражают высокий спрос на главный матч мирового футбольного турнира, который традиционно собирает десятки тысяч зрителей и миллионы болельщиков по всему миру.