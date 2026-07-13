Пенсионерка девять дней не могла выбраться из ванной: выжить ей помогла вода из-под крана

В США 82-летняя жительница Северной Каролины девять дней провела в ванной после неудачного падения и смогла выжить благодаря тому, что дотянулась до крана с водой. Женщину обнаружили только после того, как родственники забили тревогу, сообщает Lada.kz.

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Девять дней в ловушке

Необычный случай произошел в начале июня в американском штате Северная Каролина. Как сообщает The Guardian, 82-летняя Джоан Ривет, потерявшая мужа несколько лет назад, вечером готовилась ко сну, однако споткнулась и упала в ванну.

В результате падения пенсионерка получила травму спины. Из-за сильной боли она не смогла самостоятельно выбраться и оказалась запертой в ванной комнате. По словам самой женщины, большую часть времени она находилась в полубессознательном состоянии, лишь изредка приходя в себя.

Родственники подняли тревогу

Спасение пришло лишь спустя девять дней. Брат женщины, проживающий в штате Джорджия, забеспокоился после того, как сестра перестала отвечать на телефонные звонки. Он попросил соседей проверить, все ли с ней в порядке.

После этого на место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили пенсионерку лежащей в ванной. Женщина рассказала, что неоднократно пыталась позвать на помощь, однако ее никто не услышал.

Выжить помогла вода

По словам Джоан Ривет, в какой-то момент ей удалось дотянуться ногой до крана и открыть воду. Именно это позволило ей избежать гибели от обезвоживания, поскольку все девять дней она не могла добраться до еды.

После госпитализации врачи диагностировали у пациентки сильное обезвоживание и пролежни. Медики отмечают, что ее состояние постепенно улучшается.

Женщина планирует переезд

После выписки пенсионерка намерена переехать в Джорджию, где сможет жить рядом с родственниками, которые помогут ей восстановиться и обеспечат необходимый уход.