18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.11
545.58
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.07.2026, 17:19

Опасно для каждого: ученый раскрыл коварный феномен погоды, который бьет исподтишка

Новости Мира 0 624

Резкие капризы погоды могут ударить по здоровью человека с «задержкой» в несколько дней, когда на улице уже всё наладилось. Опасность феномена «домашней акклиматизации» раскрыл ученый из Пермского Политеха Сергей Солодников, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ловушка «невыездной» акклиматизации: почему нам плохо дома

Принято считать, что акклиматизация — это удел путешественников, меняющих часовые пояса и климатические зоны. Однако, как объяснил кандидат медицинских наук, научный консультант ПНИПУ Сергей Солодников, наш организм точно так же страдает от климатических «качелей» прямо в родном городе.

Когда за окном резко меняются температура, влажность или атмосферное давление, тело включает режим экстренной адаптации. В зной оно расширяет сосуды и заставляет нас активно потеть, а в мороз, напротив, сужает их, удерживая тепло. На поддержание этого баланса расходуются колоссальные внутренние ресурсы.

Скрытый удар: почему симптомы приходят позже

Самое коварное происходит тогда, когда экстремальная жара или резкое похолодание отступают. Погода приходит в норму, но измотанный борьбой организм только начинает восстанавливаться после пережитого стресса. Именно в этот «мирный» период человека может настичь волна недомогания.

В группе особого риска находятся люди с хроническими патологиями:

  • сердечно-сосудистыми нарушениями,

  • сбоями в работе дыхательной системы,

  • неврологическими заболеваниями.

Из-за ослабленных защитных механизмов их тела не успевают реагировать вовремя и выдают запоздалую реакцию в виде мигреней, скачков артериального давления, тошноты и тахикардии уже при комфортных градусах.

Первые звоночки, которые мы не замечаем

Эксперт подчеркивает, что погодный стресс начинается не с физической боли, а с изменения поведения. Сам человек может списывать это на обычную усталость на работе, но первыми неладное замечают близкие и коллеги. К ранним симптомам «скрытого удара» относятся:

  • беспричинная тревожность и растерянность,

  • вспышки раздражительности,

  • апатия.

Лишь спустя время к психологическому дискомфорту подключаются физические недомогания.

Как пережить адаптацию и чего делать категорически нельзя

Если вы чувствуете слабость, ученый рекомендует на несколько дней снизить физическую активность, отказаться от употребления алкоголя, наладить питьевой режим и дать организму полноценный отдых.

При этом Сергей Солодников предостерег от популярной ошибки — самолечения растительными адаптогенами (популярными народными настойками). Они могут серьезно усугубить ситуацию:

  • Женьшень способен спровоцировать опасный подъем давления и аритмию.

  • Лимонник чрезмерно стимулирует двигательную активность, мешая организму расслабиться.

  • Родиола розовая может стать причиной носовых кровотечений, бессонницы, тошноты, резкого падения уровня сахара в крови и сильной аллергии.

В случае затяжного недомогания лучшим решением станет обращение к врачу, а не эксперименты со здоровьем.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь