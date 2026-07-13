Опасно для каждого: ученый раскрыл коварный феномен погоды, который бьет исподтишка

Резкие капризы погоды могут ударить по здоровью человека с «задержкой» в несколько дней, когда на улице уже всё наладилось. Опасность феномена «домашней акклиматизации» раскрыл ученый из Пермского Политеха Сергей Солодников, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Ловушка «невыездной» акклиматизации: почему нам плохо дома

Принято считать, что акклиматизация — это удел путешественников, меняющих часовые пояса и климатические зоны. Однако, как объяснил кандидат медицинских наук, научный консультант ПНИПУ Сергей Солодников, наш организм точно так же страдает от климатических «качелей» прямо в родном городе.

Когда за окном резко меняются температура, влажность или атмосферное давление, тело включает режим экстренной адаптации. В зной оно расширяет сосуды и заставляет нас активно потеть, а в мороз, напротив, сужает их, удерживая тепло. На поддержание этого баланса расходуются колоссальные внутренние ресурсы.

Скрытый удар: почему симптомы приходят позже

Самое коварное происходит тогда, когда экстремальная жара или резкое похолодание отступают. Погода приходит в норму, но измотанный борьбой организм только начинает восстанавливаться после пережитого стресса. Именно в этот «мирный» период человека может настичь волна недомогания.

В группе особого риска находятся люди с хроническими патологиями:

сердечно-сосудистыми нарушениями,

сбоями в работе дыхательной системы,

неврологическими заболеваниями.

Из-за ослабленных защитных механизмов их тела не успевают реагировать вовремя и выдают запоздалую реакцию в виде мигреней, скачков артериального давления, тошноты и тахикардии уже при комфортных градусах.

Первые звоночки, которые мы не замечаем

Эксперт подчеркивает, что погодный стресс начинается не с физической боли, а с изменения поведения. Сам человек может списывать это на обычную усталость на работе, но первыми неладное замечают близкие и коллеги. К ранним симптомам «скрытого удара» относятся:

беспричинная тревожность и растерянность,

вспышки раздражительности,

апатия.

Лишь спустя время к психологическому дискомфорту подключаются физические недомогания.

Как пережить адаптацию и чего делать категорически нельзя

Если вы чувствуете слабость, ученый рекомендует на несколько дней снизить физическую активность, отказаться от употребления алкоголя, наладить питьевой режим и дать организму полноценный отдых.

При этом Сергей Солодников предостерег от популярной ошибки — самолечения растительными адаптогенами (популярными народными настойками). Они могут серьезно усугубить ситуацию:

Женьшень способен спровоцировать опасный подъем давления и аритмию.

Лимонник чрезмерно стимулирует двигательную активность, мешая организму расслабиться.

Родиола розовая может стать причиной носовых кровотечений, бессонницы, тошноты, резкого падения уровня сахара в крови и сильной аллергии.

В случае затяжного недомогания лучшим решением станет обращение к врачу, а не эксперименты со здоровьем.