Глава NASA прилетел в Казахстан: что произойдет на Байконуре уже завтра

Директор NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, где 14 июля состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции. В ходе визита также ожидаются переговоры с руководством «Роскосмоса» о дальнейшем сотрудничестве по программе МКС, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур в преддверии запуска пилотируемого корабля «Союз МС-29».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 14 июля. Корабль отправится к Международной космической станции (МКС), а глава NASA, как ожидается, будет присутствовать на запуске.

Кто отправится на Международную космическую станцию

В основной экипаж миссии вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Дублирующий экипаж составляют российские космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин, а также американская астронавт Дениз Бернхем.

Согласно плану полета, экспедиция на борту Международной космической станции продлится 261 сутки.

На Байконуре ожидаются переговоры NASA и «Роскосмоса»

Помимо участия в мероприятиях, связанных с запуском корабля, Джаред Айзекман намерен провести встречу с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

Еще в мае глава NASA сообщал, что одной из ключевых тем переговоров станет дальнейшее взаимодействие России и США по программе Международной космической станции на оставшийся срок ее эксплуатации.

Несмотря на сложную международную обстановку, сотрудничество двух стран в рамках пилотируемой космонавтики и работы МКС продолжает сохраняться, а совместные полеты остаются важной частью международной космической программы.