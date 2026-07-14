20 лет без пособий: в Госдуме хотят жестко обнулить льготы для «новых россиян»

В России предложили ограничить доступ к мерам социальной поддержки для бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Поводом стала история в Тверской области, где мужчина, по данным полиции, незаконно оформил детские выплаты почти на два миллиона рублей, хотя его дети постоянно проживали за пределами страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».

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В Госдуме выступили за ограничения для новых граждан

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести 20-летний мораторий на получение государственных социальных выплат для бывших мигрантов, ставших гражданами России.

По словам парламентария, действующая система позволяет новым гражданам практически сразу после получения паспорта претендовать на различные виды государственной поддержки. Он считает, что подобный порядок нуждается в пересмотре.

Миронов заявил, что соответствующий законопроект уже внесен фракцией в правительство. Документ предусматривает, что право на получение большинства мер государственной поддержки должно возникать только после 20 лет гражданства РФ.

Поводом стала история с незаконными выплатами

Поводом для нового предложения стал случай, произошедший в Тверской области.

По информации региональных СМИ со ссылкой на областное управление МВД, уроженец одной из стран Центральной Азии, ранее получивший российское гражданство, на протяжении двух с половиной лет оформлял детские пособия, несмотря на то, что его дети постоянно проживали вместе с матерью за пределами России.

По предварительным данным правоохранительных органов, сумма незаконно полученных выплат составила около двух миллионов рублей.

В настоящее время полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения в отношении подозреваемого.

Что заявил Сергей Миронов

Комментируя ситуацию, депутат отметил, что даже если бы семья проживала в России, это, по его мнению, лишь увеличило бы нагрузку на систему социальной поддержки.

Парламентарий также вновь выступил против массового предоставления российского гражданства мигрантам. По его словам, новые граждане должны сначала в течение длительного времени работать и приносить пользу стране, прежде чем получать доступ к государственным льготам и социальным выплатам.

Он подчеркнул, что предложенный законопроект касается именно тех иностранцев, которые недавно получили российское гражданство, и предполагает введение минимального 20-летнего срока гражданства для получения большинства мер государственной поддержки.