Китаянка 5 лет кусала пальцы ног мужа и вывела его из комы

Жительница Китая пять лет боролась за жизнь мужа, который впал в кому после героического поступка. Помимо постоянного ухода она прибегла к необычному способу стимуляции, который, как утверждается, помог добиться первых признаков восстановления, сообщает Lada.kz.

Фото: scmp.com

Спас ребенка, но сам оказался в коме

История произошла в Китае и получила широкую огласку после публикации South China Morning Post.

В октябре 2019 года Чжао Цзиньцянь поднялся на крышу складского здания, чтобы спасти трехлетнего ребенка. Забрав малыша на руки, мужчина сорвался с высоты около шести метров. Во время падения он прикрыл ребенка собственным телом, благодаря чему тот выжил.

Сам Чжао получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в вегетативное состояние.

Пять лет ежедневной борьбы

Все это время рядом с мужчиной находилась его супруга Сун Мэй. Женщина практически полностью посвятила себя уходу за мужем. По ее словам, она спала менее трех часов в сутки, регулярно делала ему массаж и пела песни, надеясь вызвать хоть какую-то реакцию.

Позже Сун решила попробовать необычный способ стимуляции — ежедневно кусала мужа за пальцы ног. Она рассчитывала, что болевые ощущения смогут активизировать работу мозга и помогут вывести супруга из комы.

Первые признаки восстановления

По данным издания, в 2024 году состояние Чжао начало постепенно улучшаться. Мужчина стал приоткрывать глаза, реагировать на происходящее вокруг, а затем начал понимать обращенную к нему речь.

Со временем он смог поднимать руку в ответ на просьбы врачей и близких, а также ненадолго вставать с посторонней помощью.

Первые слова после комы

Настоящим прорывом стало 30 июня 2026 года. В этот день Чжао впервые после многолетней комы смог произнести слова.

Он тихо сказал супруге: «Сун Мэй, я тебя люблю».

Позже мужчина начал заново осваивать письмо. Первым словом, которое ему удалось написать, стало имя жены.

Семья, которая помогала другим

До трагедии супруги были известны своей добротой, несмотря на скромный достаток. Сун Мэй бесплатно обучала рисованию детей из малообеспеченных семей, а Чжао материально поддерживал школьника из отдаленного горного района.

История семьи вызвала широкий отклик в Китае, став символом самоотверженности, преданности и многолетней борьбы за жизнь близкого человека.