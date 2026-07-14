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14.07.2026, 18:36

Компьютеры с Windows остались без важной защиты: Microsoft признала проблему

Новости Мира 0 792

Часть пользователей Windows столкнулась с проблемой при получении нового сертификата Secure Boot, отвечающего за защиту компьютеров от вредоносного программного обеспечения. В Microsoft подтвердили наличие сбоя и сообщили, что работают над его устранением, сообщает Lada.kz. 

Фото: hi-tech.mail.ru
Фото: hi-tech.mail.ru

Пользователи Windows не получили важное обновление защиты

Владельцы компьютеров под управлением Windows начали сообщать о невозможности установить новый сертификат Secure Boot. На проблему обратило внимание издание Windows Latest.

Secure Boot — это механизм безопасности, который предотвращает запуск поддельных драйверов, вредоносных загрузчиков и другого опасного программного обеспечения еще до полной загрузки операционной системы.

Почему возникла проблема

Как отмечают специалисты, срок действия текущего сертификата Secure Boot истекает в октябре 2026 года. В связи с этим Microsoft заранее начала распространять обновленную версию сертификата.

Однако в начале июля выяснилось, что часть пользователей так и не получила необходимое обновление. Позже в Microsoft подтвердили наличие технической проблемы.

По информации компании, выдача новых сертификатов была временно приостановлена для некоторых компьютеров. Причиной стала неизвестная ошибка, из-за которой отдельные устройства не могут установить обновление безопасности.

Что рекомендует Microsoft

В корпорации сообщили, что пользователям остается дождаться выхода исправлений. Необходимые патчи должны подготовить производители компьютеров, после чего установка нового сертификата станет доступной.

Есть ли повод для беспокойства

По данным Windows Latest, действующий сертификат остается актуальным до октября 2026 года. Это означает, что в ближайшие месяцы использование компьютеров со старой версией Secure Boot не представляет повышенной угрозы.

При этом эксперты предупреждают, что по мере приближения срока окончания действия сертификата риск возникновения проблем с безопасностью будет постепенно увеличиваться. Поэтому пользователям рекомендуют установить обновление сразу после появления исправления.

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