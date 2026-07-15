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14.07.2026, 19:18

Верховная Рада распустила правительство: что произошло в Украине

Новости Мира 0 887

Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с главой правительства свои полномочия автоматически сложил весь состав Кабинета министров, сообщает Lada.kz со ссылкой на УНИАН.

© РИА Новости
© РИА Новости

Правительство Украины ушло в отставку

Верховная Рада Украины приняла решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. За соответствующее постановление проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно украинскому законодательству, увольнение главы правительства означает автоматическую отставку всего состава Кабинета министров. Таким образом, действующее правительство официально прекратило свои полномочия.

Решение готовилось заранее

Информация о возможной смене главы правительства появилась еще 12 июля. Тогда сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить Юлию Свириденко от должности премьер-министра.

По данным украинских СМИ, Свириденко может получить новое назначение и возглавить одно из ключевых направлений работы в системе государственной власти.

Когда Свириденко стала премьер-министром

Юлия Свириденко была назначена премьер-министром Украины в июле 2025 года. На этом посту она сменила Дениса Шмыгаля, который покинул должность главы правительства после выдвижения на пост министра обороны.

Теперь после решения Верховной Рады в Украине начинается процесс формирования нового состава Кабинета министров.

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