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15.07.2026, 16:27

На Земле пересчитали все деревья: ученые раскрыли неожиданную цифру

Новости Мира 0 616

Международная группа ученых провела крупнейшее в истории исследование мировых лесов и пришла к неожиданному выводу. Оказалось, что на Земле растет около 3,04 триллиона деревьев — почти в восемь раз больше, чем показывали прежние оценки, основанные преимущественно на спутниковых снимках, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ru.pngtree.com
Фото: ru.pngtree.com

На планете насчитали более трех триллионов деревьев

Масштабное исследование, проведенное международной командой экологов под руководством Томаса Кроутера, позволило впервые максимально точно оценить количество деревьев на Земле. По расчетам специалистов, сегодня на планете насчитывается около 3,04 триллиона деревьев.

Для сравнения, ранее ученые оценивали мировые лесные ресурсы примерно в 400 миллиардов деревьев. Такая разница объясняется тем, что прежние подсчеты основывались главным образом на спутниковых изображениях, которые позволяют определить площадь лесов, но не показывают реальную плотность деревьев под кронами.

В ходе нового исследования специалисты объединили данные дистанционного зондирования Земли с сотнями тысяч полевых наблюдений, выполненных практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. Такой подход позволил получить значительно более точную картину состояния мировых лесов.

В среднем на каждого жителя планеты приходится около 390 деревьев.

Где сосредоточена большая часть мировых лесов

Исследование показало, что наиболее густые лесные массивы расположены в северных широтах. Самая высокая плотность деревьев зафиксирована в бореальных лесах Канады, Аляски, Скандинавии и России, где холодный климат способствует формированию плотных хвойных насаждений.

При этом наибольшее общее количество деревьев находится в тропических и субтропических лесах Южной Америки, Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. На эти регионы приходится свыше 40% всех деревьев Земли.

Особое значение имеет Амазонский дождевой лес, который остается одной из крупнейших и наиболее богатых экосистем мира, насчитывая сотни миллиардов деревьев.

Почти половина деревьев уже исчезла

Несмотря на впечатляющие результаты исследования, ученые обращают внимание на тревожную тенденцию. Согласно историческим оценкам, с момента появления человеческой цивилизации планета потеряла около 46% всех деревьев.

Основными причинами сокращения лесов остаются расширение сельскохозяйственных земель, урбанизация, промышленная вырубка, добыча полезных ископаемых и строительство инфраструктуры.

По оценкам исследователей, ежегодно в мире исчезает более 15 миллиардов деревьев. Хотя часть лесов восстанавливается естественным путем или благодаря программам лесовосстановления, общий баланс пока остается отрицательным, особенно в тропических регионах с самым высоким уровнем биоразнообразия.

Исследования мировых лесов продолжаются

Авторы работы подчеркивают, что оценка в 3,04 триллиона деревьев не является окончательной. Лесные экосистемы постоянно меняются: деревья растут, погибают, восстанавливаются после пожаров или исчезают вследствие хозяйственной деятельности человека.

Ученые рассчитывают, что дальнейшее развитие спутниковых технологий, методов картографирования и искусственного интеллекта позволит регулярно уточнять данные о состоянии мировых лесов и более эффективно отслеживать изменения природных экосистем.

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