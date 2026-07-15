Ученые раскрыли неожиданное изменение в мозге женщины после рождения второго ребенка

Каждая беременность по-своему влияет на работу мозга женщины. Международное исследование показало, что после рождения второго ребенка активируются новые нейронные сети, отвечающие за внимание и способность быстро реагировать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro .

Фото: bbc.com

Каждая беременность оставляет свой след

Ученые пришли к выводу, что первая и вторая беременности по-разному воздействуют на мозг женщины. К такому выводу исследователи пришли в рамках проекта BeMother, изучив изменения, происходящие до зачатия, во время беременности и после появления ребенка на свет.

Специалисты Амстердамского университета провели МРТ-обследование сотен участниц. Сканирование выполнялось еще до беременности, затем в период вынашивания ребенка и спустя шесть месяцев после родов. Такой подход позволил проследить, как меняется структура мозга на разных этапах.

Что происходит после первой беременности

Исследование показало, что во время первой беременности объем серого вещества в среднем уменьшается примерно на 5%. Наиболее заметные изменения затрагивают участки мозга, связанные с воспоминаниями, самоанализом и внутренними размышлениями.

Однако ученые подчеркивают, что речь не идет о повреждении мозга. По их словам, это естественный процесс, известный как «синаптическая обрезка». Во время него организм избавляется от менее востребованных нейронных связей, сохраняя и усиливая наиболее важные. Благодаря этому мозг становится более эффективным и лучше адаптируется к новым задачам, связанным с материнством.

После родов часть объема серого вещества восстанавливается, хотя полностью прежние показатели не возвращаются.

Чем отличается вторая беременность

Во время второй беременности мозг уже не проходит ту же самую перестройку. Исследователи выяснили, что области, изменившиеся после появления первого ребенка, практически не затрагиваются, поскольку необходимая адаптация уже произошла.

Вместо этого активизируются другие нейронные сети, отвечающие за концентрацию внимания, быструю реакцию и способность одновременно контролировать несколько задач. По мнению ученых, такие изменения помогают матери эффективнее заботиться сразу о нескольких детях и быстрее реагировать на их потребности.

Авторы исследования отмечают, что результаты подтверждают: каждая беременность по-своему перестраивает мозг женщины, помогая ему адаптироваться к новым жизненным условиям и родительским обязанностям.